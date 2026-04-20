Prima reacție a Kremlinului după ce Rumen Radev a câștigat zdrobitor alegerile din Bulgaria

Fostul președintel bulgar Rumen Radev alături de Vladimir Putin, într-o întâlnire înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, FOTO: Mikhail Klimentyev / AP / Profimedia

Kremlinul a declarat luni că este încurajat de dorința fostului președinte bulgar Rumen Radev de a rezolva problemele cu Rusia prin discuții pragmatice, după ce acesta a obținut o victorie zdrobitoare în alegerile parlamentare de duminică, transmite Reuters.

Rezultatele oficiale au arătat că Bulgaria Progresistă, partidul lui Radev, a câștigat în mod convingător, marginalizând forțele politice dominante de mult timp și putând împinge țara vecină mai aproape de Moscova.

Radev, fost președinte și pilot de vânătoare, care se opune sprijinului militar pentru efortul de război al Ucrainei împotriva Rusiei, a vorbit în campania electorală despre îmbunătățirea relațiilor cu Moscova și reluarea fluxului liber de petrol și gaze rusești către Europa.

Întrebat luni de un reporter despre presupusa „panică” din Europa în legătură cu victoria lui Radev și dacă acesta ar fi un „cal troian” al Rusiei, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat:

„Suntem, desigur, încurajați de declarațiile domnului Radev, care a câștigat alegerile, precum și de cele ale unor alți lideri europeni, privind disponibilitatea lor de a rezolva problemele prin dialog”.

Peskov a spus totuși că ar fi prematur să se tragă concluzii mai ample cu privire la o posibilă schimbare a climatului politic general din Europa, având în vedere ceea ce el a numit „declarațiile obișnuite” – pe care în trecut le-a descris drept anti-rusești – venite din partea Comisiei Europene de la Bruxelles.