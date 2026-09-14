Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace infrastructura de combustibili din Rusia

Kremlinul a salutat luni apelul președintelui american Donald Trump ca Ucraina să înceteze atacurile asupra instalațiilor rusești de producție a motorinei, afirmând totodată că turbulențele de pe piețele globale de energie sunt provocate în principal de conflictul din regiunea Golfului, potrivit Reuters.

Trump i-a cerut duminică președintelui ucrainean Volodimir Zelenski să înceteze atacurile asupra infrastructurii rusești pentru producția de motorină, susținând că acestea provoacă o penurie de combustibil care „afectează lumea”.

Un val de atacuri ucrainene cu drone cu rază lungă de acțiune asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, desfășurate în ultimele luni, a redus producția de combustibil a țării și a provocat penurii, inclusiv de benzină.

Ucraina afirmă că, prin atacurile asupra rafinăriilor rusești, încearcă să crească costurile pe care Moscova le suportă pentru continuarea invaziei sale în Ucraina.

„Orice apel adresat regimului de la Kiev pentru a opri atacurile asupra infrastructurii economice civile poate fi doar salutat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unei videoconferințe zilnice cu jurnaliștii.

Numeroase regiuni din Rusia s-au confruntat cu penurii de benzină, iar lipsa combustibilului afectează moralul populației înaintea alegerilor parlamentare programate între 18 și 20 septembrie.

Peskov a mai spus că situația de pe piețele globale de energie se înrăutățește în principal din cauza „instabilității și a unor noi runde de escaladare în regiunea Golfului Persic” și că interdicția privind exporturile de motorină ar trebui să contribuie la creșterea ofertei pe piața internă din Rusia.

Rusia acuză Ucraina că a atacat camioane cu motorină şi a pus în pericol centrala nucleară de la Zaporojie

Duminică, șeful Rosatom, compania de stat rusă pentru energie nucleară, a acuzat Ucraina că a atacat camioane cu motorină, punând astfel în pericol în mod deliberat siguranţa centralei nucleare de la Zaporojie, care este situată în Ucraina, dar se află sub controlul Rusiei de la începutul războiului.

Atacul ar fi avut loc vineri şi s-a soldat cu moartea a doi militari ruşi și cu rănirea multor altora, a declarat directorul Rosatom, Aleksei Lihaciov, într-un comunicat publicat duminică și citat de Reuters.

Potrivit lui Lihaciov, forţele ucrainene au lansat vineri „o serie de lovituri combinate” asupra unor camioane care livrau motorină la centrala Zaporojie.

„Atacurile au lovit în proximitatea imediată a perimetrului centralei. Doi militari au fost ucişi, iar un mare număr de soldaţi ruşi au fost răniţi, unii grav. Toţi participau la sprijinirea acestei misiuni pur civile”, a adăugat şeful Rosatom în comunicat.