Prima reacție a lui Denise Rifai, după ce Antena 1 a anunțat că nu va mai prezenta emisiunea „Furnicuțele”. Două elemente-cheie lipsesc

Vedeta tv anunță că va lucra la un nou proiect la postul tv. Nu oferă nicio informație legată de format sau de momentul revenirii pe ecran.

La doar șase luni după ce s-a alăturat postului Antena 1 pentru a prezenta emisiunea „Furnicuțele”, Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță, la care a renunțat PRO TV.

În comunicatul în care postul Antena 1 anunță schimbarea, apare și o reacție a lui Denise Rifai, cea care în urmă cu două luni, apărea în mijlocul investigației DNA care îl vizează pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

Nicio informație despre viitorul proiect

În declarație, Rifai transmite că rămâne la Antena 1 și că va lucra la un nou proiect. Nu se știe despre ce și când.

„Pentru mine, aventura Furnicuțele ajunge astăzi la final. Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională. Am pornit la drum cu emoție și curiozitate, iar faptul că am reușit împreună cu echipa să transformăm după amiezele românilor ȋn niște ȋntâlniri cu totul și cu totul speciale este cea mai frumoasă confirmare pe care o puteam primi. Mulţumesc Antena 1 pentru ȋncrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste. Îi doresc mult succes lui Cătălin și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa Furnicuţele, un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân ȋn familia Antena, alături de care pornesc cu entuziam spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună!”, a transmis Denise Rifai.