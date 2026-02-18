Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce CCR a declarat constituțională legea privind pensiile magistraților

Premierul a salutat decizia Curții Constituționale de a respinge sesizarea ÎCCJ și a declara constituțională legea care micșorează pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare, potrivit unui comunicat de presă emis de Guvern.

„Ea confirmă corectitudinea demersului Guvernului României. Reforma pensiilor speciale a fost cerută cu insistență de societatea românească și reușim un pas mare spre echitate. Totodată, din acest moment vom face demersurile pentru recuperarea banilor din jalonul PNRR aferent acestei reforme”, a transmis executivul.

Judecătorii Curții Constituționale au decis miercuri, după cinci amânări, că legea care crește vârsta de pensionare a magistraților și care micșorează cuantumul pensiei de serviciu este constituțională. Acum, urmează ca proiectul propus de Guvernul Bolojan să meargă la președinte pentru promulgare. Legea a trecut de CCR cu votul a șase din cei nouă judecători, potrivit surselor HotNews.

Ce prevede legea

Legea pentru care Ilie Bolojan și-a asumat a doua oară răspunderea în Parlament, în 2 decembrie, prevede ca pensia să fie egală cu 70% din ultimul salariu net, la fel ca în prima formă propusă de Guvernul Bolojan.

Conform proiectului de lege, cuantumul pensiei de serviciu va fi de 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizațiilor brute din ultimele 60 de luni, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizație netă avută în activitate.

Magistrații se vor putea pensiona în continuare anticipat, cu condiția să aibă o vechime de 35 de ani, dar dacă nu au împlinită vârsta de 65 de ani se va aplica o penalizare anuală „de 2% până la împlinirea vârstei standard de pensionare din sistemul public”.

Legea trebuie să fie promulgată de președintele Nicușor Dan înainte de a intra în vigoare. Ea a fost jalon în PNNR. De adoptarea legii depinde deblocarea a 231 de milioane de euro pe care România trebuie să le primească de la Comisia Europeană.