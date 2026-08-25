Prima reacție a lui Ilie Bolojan privind dosarul Cristinei Trăilă. „Dacă ai avut o tangență, poți fi invitat să dai o declarație”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că va lua miercuri o decizie privind menținerea sau nu în funcția de secretar general al Guvernului a Cristinei Trăilă, pusă sub acuzare de către DNA. Premierul nu a exclus să fie audiat de procurori în acest dosar.

„Am sunat-o pe doamna Trăilă, ca mâine dimineață să vină să purtăm o discuție și vom lua mâine o decizie”, a precizat Ilie Bolojan.

„Trebuie să văd care-i situația, încerc să nu condamn pe cineva înainte de a ști care-i situația”, a adăugat șeful Guvernului.

La observația că dosarul Cristinei Trăilă a fost deschis în urma întrevederii pe care el a avut-o cu omul de afaceri Fănel Bogos, Bolojan a spus că Bogos s-a programat prin cabinetul său.

„Nu știu în ce context dânsa este implicată, dar în orice context, cine a vrut să intre la mine nu a trebuit să plătească niciun ban”, a precizat primul-ministru.

Totuși, el nu a exclus ca procurorul de caz să-l cheme la audieri. „În orice dosare de genul ăsta, dacă ai avut o tangență, poți fi invitat să dai o declarație”, a comentat Ilie Bolojan.

De asemenea, el a estimat că dosarul va fi speculat politic împotriva sa. „Gândiți-vă, la câte critici am primit în acest an, nu te mai surprinde un alt tip de critică. Important este să știi că ai conștiința curată”, a conchis premierul.

Acuzațiile care o vizează pe Cristina Trăilă

Cristina Trăilă (PNL), secretar general adjunct al Guvernului Bolojan, este urmărită penal în dosarul afaceristului Fănel Bogos din Vaslui, acuzat de procurorii anticorupție că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui. Trăilă este cercetată pentru „complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite”, a anunțat DNA.

Cristina Trăilă este al doilea politician liberal pus sub acuzare în dosarul Bogos. Primul liberal inculpat în dosar este fostul trezorier al PNL, Mihai Barbu, pentru aceeași infracțiune: folosirea influenței politice în scopul obținerii de foloase. Împotriva sa procurorii au luat și măsura controlului judiciar.

Mihai Barbu a fost cel care a intermediat întâlnirea dintre omul de afaceri Bogos și premierul Ilie Bolojan din 23 septembrie 2025, în biroul de la Palatul Victoria.

DNA în acuză pe Bogos că a apelat la conducerea PNL Vaslui și a unor foști rezerviști din serviciile secrete pentru a-l îndepărta de la conducerea DSVSA Vaslui pe directorul Mihai Ponea.