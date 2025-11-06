Șeful PNL Vaslui, care l-a dus pe Bogos în biroul lui Bolojan, povestește cum a decurs întâlnirea: „Am prezentat un om care poate fi un eventual candidat în viitor. Nu a fost o discuție despre salmonella”

Președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, care este și trezorierul partidului, a declarat la Antena 3 CNN că a vrut să i-l prezinte premierului Ilie Bolojan pe afaceristul vasluian Fănel Bogos, însă spune că scopul întâlnirii nu a fost de a-l salva pe afacerist de problemele sale. Fănel Bogos a fost reținut azi de DNA, alături de alte trei persoane, fiind acuzat de șantaj și cumpărare de influență.

Mihai Barbu spune că îl știe pe Fănel Bogos prin prisma afacerilor sale: „Este un om de afaceri din județul Vaslui pe care îl cunosc. Am zis că este o persoană pe care o pot evalua pentru o activitate politică pentru viitor”, a spus Barbu joi la Antena 3 CNN, subliniind, de mai multe ori, că a fost o discuție strict politică.

Barbu spune că s-a întâlnit la Guvern cu Ilie Bolojan atunci când i l-a prezentat și pe afaceristul Fănel Bogos, lucru pe care l-a confirmat și purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

„M-am dus cu domnul Bogos la Guvern. Am vorbit la cabinet la dl. președinte și am așteptat să-mi spună când are o fereastră pentru a mă primi. Nu am vorbit direct cu domnul Bolojan, ci cu șefa de cabinet, ea se ocupă cu programul premierului. Premierul a ascultat. Așa procedează dumnealui, își face o părere, mai departe nu am mai discutat pe acest subiect. Probabil că și-a făcut o părere pe care nu mi-a spus-o încă”, a spus Barbu despre concluzia întâlnirii.

Liderul PNL Vaslui susține și că „întâlnirea a durat 15 minute maxim”, lucru pe care l-a transmis încă de miercuri și Guvernul.

Întrebat despre varianta care reiese din stenograme, că i-a făcut intrarea afaceristului, care cerea sprijn pentru îndepărtarea șefului DSVSA Vaslui, care descoperise nereguli grave la fermele lui, Barbu a negat categoric.

„Nu a fost o discuție despre salmonella. Eu l-am prezentat pe el ca om de afaceri și am prezentat niște cifre pe care le știam, bineînțeles făcând un search despre datele lui financiare și el și-a prezentat compania. Premierul a luat act”, a mai precizat Barbu.

Bogos dorea înlăturarea lui Ponea (șeful DSVSA Vaslui) pentru că devenise un director incomod, iar angajații DSVSA nu închideau ochii la neregulile pe care le descopereau la fermele societății Vanbet.

În comunicatul DNA, procurorii subliniază că la fermele lui Bogos s-au înregistrat încălcări sistematice ale normelor sanitar-veterinare. 64 de amenzi au fost aplicate în ultimii doi ani societății Vanbet, ca urmare a încălcării normelor de biosecuritate, a comunicat miercuri DSVSA Vaslui.

Mihai Barbu, audiat la DNA Iași

Joi după-amiază, Mihai Barbu a venit la sediul DNA Iași, care coordonează ancheta în cazul lui Bogos, pentru audieri.

Potrivit surselor din rândul anchetatorilor, Barbu a fost chemat pentru a i se aduce la cunoștință calitatea de învinuit. DNA îl acuză că, în calitatea sa de președinte al filialei județene PNL Vaslui, și-a exercitat influența și autoritatea politică în sensul intermedierii unei întâlniri cu premierul României, cu directorul ANSVSA și cu diverși oameni politici cu Bogos Fănel. Acesta a exercitat și presiuni pe linie politică asupra directorului ANSVSA Bociu Alexandru Nicolae pentru schimbarea din funcție a directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea.

Scopul presiunilor, susțin procurorii, era ca Bogos să obțină necuvenit despăgubirile de aproximativ 3 milioane euro și toate măsurile dispuse de DSVSA Vaslui în fermele lui Bogos.

Mediafax a scris ieri, citând stenograme din dosar, că Bogos a apelat la „rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui ajungând și la premierul Ilie Bolojan. Guvernul a confirmat că premierul s-a întâlnit cu Bogos, care a însoțit un lider PNL la întrevedere, dar discuția „nu a avut niciun fel de urmări”.

Surse din PNL au explicat pentru HotNews că Barbu a fost numit trezorier al partidului în urmă cu aproximativ două luni, însă „săptămâna asta s-au discutat concret atribuțiile lui”.

„Așteptăm să vedem ce masură primește, dacă primește sau este martor. În funcție de asta vom lua decizia în consecință”, spun sursele HotNews.