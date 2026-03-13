Prima reacție a lui Robert Negoiță după investigația despre proprietățile de 2,8 milioane de euro cumpărate de părinți în Italia: „Sunt oameni corecți. Ca și mine, de altfel”

Primarul Sectorului 3 a declarat pentru jurnaliștii Snoop și Public Recordcă e prieten bun cu primarul din Civitavecchia, iar proprietățile au fost achiziționate de părinții săi din „dividende”. A spus că la DNA a fost chemat „dintr-o prostie”, etichetă pusă și celorlalte dosare în care a fost audiat de procurori.

În iunie 2024 și ianuarie 2025, pensionarii Ilie și Lidia Negoiță, părinții primarului Robert Negoiță, au achiziționat două proprietăți în Civitavecchia, oraș aflat la o oră de Roma, pe litoralul Mării Mediterane. Părinții lui Negoiță au plătit 2,8 milioane de euro pentru cele două proprietăți.

Villa Riccucci pe care Lidia Negoiță a cumpărat-o în 2024 cu 1,886 milioane de euro.



Joi seară, Robert Negoiță a dialogat cu jurnaliștii Public Record și Snoop după o întâlnire cu asociațiile de proprietari din Sectorul 3. Edilul nu răspunsese, inițial, apelurilor și întrebărilor celor două redacții despre vila și restaurantul cumpărate de părinți în Italia.

„Vai de mine, mi-e drag, (n.r. am fost) de multe ori. (…) Îmi place Italia și îmi place Civitavecchia. Care e problema?”, a spus Negoiță despre orașul italian.

Întrebat despre edilul din Italia, care a fost invitat chiar și în România și a stat la hotelul familiei Negoiță, primarul Sectorului 3 a spus că este „un om extraordinar” și că s-a văzut de câteva ori cu el. „Împărtășim experiență. Și eu sunt primar, și dumnealui este primar”.

„Dividende oficiale”

Negoiță a negat că mama sa a fost scutită de plata impozitului de aproape 500.000 euro la cumpărarea vilei, deși documentele publicate în investigație îl contrazic. „Sau cel puțin nu știu eu”, a adăugat. Când reporterii au punctat că există documente, Negoiță a replicat:

„Nu am cunoștință despre așa ceva și nu cred că ceea ce spuneți dumneavoastră este adevărat. Dar nu-i prima oară când dumneavoastră dezinformați, ca să nu spun mințiți”.

Despre sursa banilor, Negoiță a declarat că e vorba de „dividende”.

„Am avut o discuție cu mama mea și cu fratele meu. Sursa este 100% din dividende oficiale, din activitatea economică, fără niciun fel de relație cu statul. Vă asigur că atât mama mea, cât și tatăl meu și fratele meu sunt oameni corecți. Ca și mine, de altfel”, a adăugat el.

„O prostie”

DNA a instrumentat mai multe dosare în care Robert Negoiță a fost suspect. Întrebat despre cel mai recent, cel deschis după ce Recorder a scris că a făcut drumuri peste magistrale de caz, Negoiță a declarat că a fost chemat de procurori „dintr-o prostie”.

„Dacă o prostie se repetă înseamnă că nu-i prostie? Se schimbă clasificarea?”, a replicat Negoiță când i s-a pus în vedere că nu este primul caz penal.

„Acel dosar este făcut dintr-o eroare, ca să mă exprim elegant. Tot așa, din presă, cu articole… Pentru că în presă se minte mult”, a conchis Negoiță.