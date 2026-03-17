Prima reacție a ministrului de Finanțe după cele mai mari scumpiri la pompă de la începutul războiului din Iran: Ne îngrijorează situația

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reacționat, marți, după noile majorări ale prețurilor benzinei și motorinei spunând că sunt „creșteri spectaculoase” și că Guvernul trebuie să ia măsuri, „mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut”.

Nazare a dat asigurări că se va interveni, spunând că Ministerul Finanțelor a transmis Guvernului o analiză legată de măsurile care ar trebui luate pentru a contracara creșterile la pompă:

„Într-adevăr, sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația, mai ales în privința faptului că stocurile pe care le au producătorii și distribuitorii la dispoziție astăzi sunt stocuri achiziționate în trecut și ca atare, dacă îmi permiteți, toate agențiile și toate instituțiile care au în atribuții monitorizarea și controlul acestei situații într-un context de criză pe piața combustibililor, trebuie să acționeze în acest sens. Ca atare, analiza noastră, analiza Ministerului Finanțelor, a fost transmisă la Guvern. Sunt convins că în următoarele zile se va lua o decizie în această privință”.

Președintele Nicușor Dan a afirmat luni, după o întâlnire la Palatul Cotroceni cu reprezentanții OMV Petrom, că România importă aproximativ 80% din țițeiul necesar consumului intern și a avertizat că resursele proprii nu sunt suficiente.

Guvernul ia în calcul plafonarea prețurilor la pompă

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că Guvernul va urmări evoluţia preţurilor carburanţilor pentru a „atenua, într-o anumită formulă, impactul” acestora, dar a subliniat că nu pot fi anulate scumpirile.

Premierul a spus că, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu şi perturbării lanţului de aprovizionare cu ţiţei şi derivate, „a fost un impact în toată lumea, impact pe care nu îl putem evita”.

„Acolo unde a depins de noi, cum a fost în sectorul de gaz, am luat măsuri ca să nu existe un impact, asta înseamnă că avem surse suficiente interne care să ne permită să facem acest lucru, reglementând, printr-o măsură administrativă, preţul, care să nu fie mai mare decât cel care era în vigoare înainte de începerea crizei”, a spus Ilie Bolojan.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că Guvernul pregătește mai multe scenarii pentru a contracara scumpirile din benzinării.

Ministerul Energiei propune două măsuri de natură fiscală. Prima dintre ele este adoptarea unei ordonanțe de urgență privind declararea situației de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză.

În baza acestei ordonanțe s-ar putea impune un preț maximal pentru benzină și motorină, preț care să fie actualizat lunar prin hotărâre de Guvern. Plafonul propus deocamdată de Ministerul Energiei este de 8,41 lei/ litru la benzina standard și 8,86 lei/ litru la motorina standard.