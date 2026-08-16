Prima reacție a NATO după drona doborâtă în județul Galați

Drona doborâtă în noaptea de sâmbătă spre duminică în spațiul aerian românesc „pare să fie rusească”, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al comandamentului militar al NATO, colonelul american Martin O’Donnell, relatează Reuters.

„Detalii suplimentare privind incidentul de duminică rămân în curs de investigare, dar drona pare să fie rusească”, a spus Martin O’Donnell.

Oficialul NATO a mai declarat totodată că alianța este în permanență în alertă și pregătită să se apere de orice amenințare.

Drona care a pătruns ilegal în spațiul aerian al României, dinspre Republica Moldova, a fost doborâtă de avione de vânătoare F-18 spaniole aflate într-o misiune NATO de poliție aeriană, a anunțat MApN.

Potrivit Armatei, un posibil punct de impact al resturilor dronei a fost identificat între localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați, într-o zonă nepopulată.

Aceasta este a patra dronă doborâtă în România. Primele trei drone au fost doborâte de piloții români în zilele de 24, 25 și 26 iulie 2026 de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române.