Prima reacție a PNL după noua desemnare făcută de Nicușor Dan

Partidul Naţional Liberal va decide dacă va vota sau nu Guvernul propus de noul premier desemnat, Luca Niculescu, după ce va discuta cu acesta și va analiza programul de guvernare, spune purtărotorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.

„Partidul Naţional Liberal ia act de decizia președintelui României privind desemnarea domnului Luca Niculescu drept candidat pentru funcția de prim-ministru.

În perioada următoare vom avea discuții cu premierul desemnat și vom analiza programul de guvernare, prioritățile asumate și echipa pe care o va propune.

Ulterior discuțiilor și analizei programului de guvernare, PNL va lua o decizie cu privire la votul de învestitură”, a reacționat PNL, printr-un mesaj postat pe Facebook imediat după anunțul de la Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară că îl desemnează pe Luca Niculescu, secretar de stat în MAE, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare.