ORA 21:00 Anunțul zilei. Nicușor Dan, așteptat să desemneze noul premier. Numele luate în calcul

Președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe, luni seară, numele noului prim-ministru desemnat, la finalul consultărilor cu partidele și grupurile politice din Parlament.

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Rând pe rând, reprezentanții PSD, AUR, PNL și USR și-au prezentat, începând de la ora 14:00, la Palatul Cotroceni condițiile pentru susținerea unui guvern.

Va fi a patra nominalizare de premier pe care o face președintele de la declanșarea crizei politice care a dus la demiterea guvernului Bolojan prin motiune de cenzură în Parlament, pe 5 mai.

Administrația Prezidențială a anunțat că Nicușor Dan urmează să facă declarații de presă la ora 21:00. Intervenția președintelui va putea fi urmărită pe HotNews.

La consultările din timpul zilei, Nicușor Dan le-a transmis liberalilor că înclină spre desemnarea unui independent pentru funcția de prim-ministru, au declarat surse din PNL pentru HotNews. De asemenea, surse din USR au afirmat pentru HotNews că președintele înclină spre un independent „cu experiență politică” și a respins varianta declanșării alegerilor anticipate.

Cele mai important momente și declarații din timpul consultărilor de la Palatul Cotroceni, AICI: Președintele le-a spus celor din PNL și USR spre ce tip de premier înclină / PSD a cerut guvernarea pentru Grindeanu

Numele luate în calcul

Numele luate în calcul de șeful statului, până la momentul consultărilor de luni, erau Alexandru Nazare, Sorin Grindeanu, Eugen Tomac, din nou, și Leonardo Badea, potrivit surselor HotNews.

Pentru ca guvernul propus să fie învestit, are nevoie de 233 de voturi în Parlament.

Noile consultări de la Cotroceni au avut loc în contextul în care, pe 30 septembrie, liberalul Siegfried Mureșan, al treilea premier desemnat în ultimele cinci luni, nu a trecut de votul de învestitură al Parlamentului. Nicușor Dan l-a desemnat premier pe europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, pe 17 septembrie.

Siegfried Mureșan a fost cea de-a treia nominalizare de premier făcută de președintele Nicușor Dan, după demiterea Guvernului Ilie Bolojan. Prima nominalizare a fost cea a europarlamentarului Eugen Tomac (4 iunie 2026), dar acesta nu a mers la vot în parlament, depunându-și mandatul. Cea de-a doua nominalizare a fost Adrian Veștea (PNL), al cărui guvern a fost respins de parlament pe 22 iunie 2026.

Anunțul lui Nicușor Dan din Cehia

Aflat săptămâna trecută într-o vizită oficială în Cehia, președintele Nicușor Dan a anunțat că va convoca o nouă rundă de consultări pentru deblocarea situației, precizând că un „singur lucru este cert”: la finalul acestei runde va desemna un nou candidat de prim-ministru, eliminând varianta anticipatelor, posibilă în prezent din punct de vedere constituțional.

De asemenea, șeful statului a respins varianta prezenței AUR la guvernare.

La finalul vizitei sale în Cehia, Nicușor Dan a fost întrebat, într-o conferință de presă cu jurnaliștii români, dacă are ca variantă să dea un mandat de premier desemnat către PSD și dacă va condiționa ca acesta să nu coopteze AUR la guvernare.

„La a doua întrebare răspunsul este afirmativ, nu din vreo lipsă de respect față de simpatizanții AUR, ci pentru că am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni și mandatul acesta spune – păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României. Și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții. O prezență a AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri – și pe partea de securitate, și pe partea de Uniune Europeană. România nu își permite asta în momentul ăsta și acesta este mandatul pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni”, a precizat Nicușor Dan, pe 30 septembrie.

Președintele a subliniat că singurul lucru cert în acest moment este că luni după-amiaza, după consultările cu partidele politice, va nominaliza un alt candidat la funcția de prim-ministru.

„Evident că după aceste aproape cinci luni de tatonări, de discuții, am multe nume în cap. Și nu numai eu. Au circulat scenarii, voturi, cred că suntem toți experți. (…) Numai că nu ar fi constituțional să mă pronunț înainte să am o nouă consultare cu partidele politice. După ce o să am discuții oficiale cu toate partidele, poate și discuții informale în zilele acestea până luni, o să îmi formez o idee și în baza acestui cumul de informații voi nominaliza o persoană. Dar singurul lucru cert este că luni după-amiaza voi nominaliza pe cineva”, a spus Nicușor Dan.