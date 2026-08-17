Înalta Curte cere „clarificarea imediată și completă” a întâlnirii Bolojan-șefa CCR

Înalta Curte de Casație și Justiție a României s-a alăturat colegilor din sistemul juduciar și a cerut public clarificări în privința întâlnirii dintre premierul interimar, Ilie Bolojan, și președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu.

„Înalta Curte de Casație și Justiție se alătură preocupărilor exprimate la nivelul sistemului judiciar cu privire la necesitatea respectării exigențelor de independență, imparțialitate și transparență și consideră necesară clarificarea imediată și completă a circumstanțelor în care a avut loc această întrevedere”, au transmis reprezentanții ICCJ.

Reacția ICCJ vine în contextul în care Curtea Constituțională trebuie să dea o decizie luna viitoare privind un conflict pe care instanța supremă îl are cu Guvernul, după o sesizare făcută de cabinetul Bolojan, privind plata unor restanțe salariale cuvenite magistraților.

„Situația prezintă o gravitate instituțională aparte, în condițiile în care Curtea Constituțională este chemată să soluționeze, printre altele, un conflict juridic de natură constituțională declanșat chiar de către domnul Ilie Bolojan, iar președinta Curții participă la soluționarea cauzei în calitate de judecător. Într-un conflict între puterile statului, arbitrul constituțional trebuie nu doar să fie independent și imparțial, ci să se situeze, fără echivoc, în afara oricărei aparențe rezonabile de influență sau de apropiere față de una dintre părți”, au mai arătat reprezentanții Înaltei Curți.

Oficialii ICCJ au subliniat că „separarea puterilor nu este un principiu declarativ” și că deciziile Curții Constituționale nu trebuie umbrite de nicio posibilă influență.

„Autoritatea unei decizii constituționale nu se întemeiază numai pe caracterul său obligatoriu, ci și pe încrederea că aceasta a fost adoptată la adăpost de orice influență sau aparență rezonabilă de influență. Din această perspectivă, preocupările exprimate la toate nivelurile sistemului judiciar cu privire la necesitatea respectării acelorași exigențe de independență, imparțialitate și transparență la nivelul oricărei jurisdicții sunt legitime și reflectă o preocupare instituțională comună pentru protejarea încrederii în actul de justiție”, a mai spus ICCJ.

Reprezentanții instituției conduse de Lia Savonea au mai subliniat că o aparentă apropiere între judecătorii CCR și politicieni „este de natură să slăbească încrederea publică în imparțialitatea și justețea viitoarei soluții”.

ICCJ a adăugat că este nevoie de clarificări privind intâlnirea dintre Bolojan și Tănăsescu deoare nu a avut loc la niciuna dintre instituțiile pe care ce doi le conduc și nici nu a fost anunțată înainte.

„O asemenea situație nu poate rămâne neclarificată și nici fără consecințe instituționale pe măsura gravității sale. Atunci când conduita celui aflat în fruntea unei jurisdicții constituționale generează îndoieli legitime asupra aparenței de imparțialitate, responsabilitatea funcției impune asumarea consecințelor necesare, astfel încât asupra credibilității viitoarelor decizii ale Curții să nu planeze nicio suspiciune rezonabilă de influență sau de lipsă de imparțialitate”, a conchis Înalta Curte.

Știripesurse.ro a relatat că premierul interimar Ilie Bolojan s-a văzut, vineri, într-un birou la Parlament cu președinta CCR, Simina Tănăsescu.

Înainte de reacția ICCJ și președinții Curților de Apel, președinții tribunalelor și Consiliul Superior al Magistraturii au cerut clarificarea scopului întâlnirii dintre președinta CCR și șeful interimar al Guvernului.

Într-o primă reacție, liderul PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni că „se încearcă să se facă din țânțar armăsar”, întrebat într-o conferință de presă la Oradea despre întâlnirea avută cu șefa CCR, înainte de pronunțarea judecătorilor constituționali asupra legii ANI.

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, a respins „ferm și categoric” speculațiile legate de discutarea sesizărilor adresate CCR „în afara cadrului strict legal”, fără să precizeze clar dacă întrevederea cu Bolojan a avut loc sau nu.

Duminică seara, după apelurile lansate de la vârful sistemului judiciar, CCR a transmis un scurt comunicat în care afirmă că întâlnirile cu reprezentanți ai Executivului au ca obiect „exclusiv aspecte care țin de buna organizare, administrare și desfășurare a activității instituției”.