Prima reacție a României după ce drone rusești au invadat spațiul aerian al Poloniei

Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat miercuri că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, stat NATO, țara noastră va „răspunde ferm” la orice încercare a Moscovei de a pune în pericol securitatea UE.

„Noaptea trecută, dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Un incident foarte grav, o violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO și o escaladare periculoasă din partea Rusiei”, a scris Moșteanu pe rețelele de socializare.

Vicepremierul a precizat că țara noastră și aliații NATO vor proteja spațiul european de pericolele venite dinspre Moscova.

„România este în contact permanent cu aliații săi. Suntem solidari cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, a adăugat ministrul Apărării.

Polonia a doborât miercuri drone care au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc pe scară largă în vestul Ucrainei, statul membru NATO numind incursiunea „un act de agresiune” și marcând prima ciocnire între Rusia și un membru al alianței în timpul războiului din țara vecină.