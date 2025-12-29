Prima reacție a Rusiei după ultima întâlnire dintre Trump și Zelenski. „Desigur”, a răspuns Peskov la o întrebare a jurnaliștilor

Kremlinul a transmis luni, după discuția de duminică dintre Donald Trump și Volodmir Zelenski, că Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din partea din Donbas pe care o controlează încă dacă dorește pacea.

Întâlnirea de duminică dintre Trump și Putin a fost precedată de o discuție telefonică între președintele american și Vladimir Putin, iar purtătorul de cuvânt al acestuia, Dmitri Peskov a spus că o altă convorbire este planificată să aibă loc în curând.

După discuția cu Zelenski de la Mar-a-Lago, Trump a declarat, într-o conferință de presă comună, că sunt „din ce în ce mai aproape, poate foarte aproape” de un acord de pace. Ambii au spus că au fost făcute progrese în două dintre cele mai controversate probleme din negocierile de pace – garanțiile de securitate pentru Ucraina și divizarea regiunii Donbas din estul Ucrainei.

Peskov a spus că este de acord cu președintele american Donald Trump în ceea ce privește afirmația că negocierile pentru încetarea războiului din Ucraina se află în faza finală, potrivit AFP.

„Desigur”, a răspuns purtătorul de cuvânt al președinției ruse, întrebat de jurnaliști dacă Moscova împărtășește opinia lui Trump că este mai aproape ca niciodată de un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Peskov a refuzat să comenteze varianta unei zone economice libere în Donbas sau viitorul centralei nucleare de la Zaporojie, ocupată de Rusia, afirmând că Kremlinul consideră că acest lucru este inadecvat.

Ucraina trebuie să se retragă din Donbas, insistă Kremlinul

Întrebat despre declarația lui Iuri Ușakov, consilier pentru politică externă al Kremlinului, referitoare la decizia pe care Kievul trebuie să o ia în privința Donbasului, Peskov a spus că Ucraina ar trebui să-și retragă trupele din zonele pe care le controlează încă.

„Vorbim despre retragerea forțelor armate ale regimului din Donbas”, a spus Peskov. Când a fost întrebat dacă acest lucru este valabil și pentru regiunile Zaporojie sau Herson, el a refuzat să discute detalii.

Rusia controlează toată Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, iar de la începutul invaziei, în urmă cu aproape patru ani, a preluat controlul asupra a aproximativ 12% din teritoriul acesteia, inclusiv aproximativ 90% din Donbas, 75% din regiunile Zaporojie și Herson și mici părți din regiunile Harkov, Sumî, Nikolaev și Dnipropetrovsk.

Peskov a declarat că nu se poartă discuții despre niciun apel telefonic între Putin și Zelenski.