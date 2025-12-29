„Poate foarte aproape de pace”. Ce știm despre rezultatele întâlnirii dintre Trump și Zelenski

Președintele SUA, Donald Trump, spune că el și președintele ucrainean Volodimir Zelenski sunt „din ce în ce mai aproape, poate foarte aproape” de un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina, un ton diferit față de precedentele întâlniri dintre cei doi lideri, notează Reuters și CNN.

Echipele din SUA, Ucraina și Europa vor continua să se întâlnească în următoarele săptămâni, probabil la Washington, a declarat duminică Donald Trump, care ar urma să discute din nou cu Putin.

Cei doi au ținut o conferință de presă comună după întâlnirea de duminică după-amiază la stațiunea Mar-a-Lago a lui Trump din Florida.

Vom ști dacă va fi pace în „câteva săptămâni”

Ambii au spus că au fost făcute progrese în două dintre cele mai controversate probleme din negocierile de pace – garanțiile de securitate pentru Ucraina și divizarea regiunii Donbas din estul Ucrainei.

Nici Trump, nici Zelenski nu au dezvăluit multe detalii și nu au stabilit un termen limită pentru finalizarea acordului de pace, deși Trump a afirmat că „în câteva săptămâni” se va ști dacă negocierile pentru încheierea războiului vor avea succes. El a spus că trebuie rezolvate câteva „probleme spinoase” legate de teritoriu.

Zelenski a spus că s-a ajuns la un acord privind garanțiile de securitate pentru Ucraina. Trump a fost puțin mai prudent, spunând că sunt la 95% din drumul către un astfel de acord și că se așteaptă ca țările europene să „preia o mare parte” din acest efort, cu sprijinul SUA.

Președintele francez Emmanuel Macron, într-o postare publicată după întâlnirea dintre Trump și Zelenski, a afirmat că s-au înregistrat progrese în ceea ce privește garanțiile de securitate. Macron a spus că țările din așa-numita „Coaliție a voinței” se vor reuni la Paris la începutul lunii ianuarie pentru a finaliza „contribuțiile concrete” ale acestora.

Discuțiile „se îndreaptă în direcția corectă”

Zelenski a declarat anterior că speră să modifice propunerea SUA ca forțele ucrainene să se retragă complet din Donbas, o pretenție a Rusiei care ar însemna cedarea unei părți din teritoriul controlat de forțele ucrainene. În timp ce Moscova insistă să obțină întregul Donbas, Kievul dorește ca harta să rămână neschimbată, la liniile de luptă actuale.

Atât Trump, cât și Zelenski au declarat acum că viitorul Donbasului nu a fost încă stabilit, deși președintele SUA a afirmat că discuțiile „se îndreaptă în direcția corectă”. Statele Unite, în căutarea unui compromis, au propus o zonă economică liberă dacă ucrainenii pleacă de acolo, deși rămâne neclar cum ar funcționa aceasta în termeni practici.

„Este nerezolvată, dar se apropie mult de rezolvare. Este o problemă foarte dificilă”, a declarat Trump.

Cei doi nu au oferit prea multe detalii despre acordurile la care au ajuns în ceea ce privește asigurarea securității Ucrainei după încheierea războiului, lucru despre care Zelenski a spus duminică că este „un punct de referință esențial în realizarea unei păci durabile”.

Rusia a afirmat până acum că orice desfășurare de trupe străine în Ucraina este inacceptabilă.

Zelenski a subliniat că orice acord de pace va trebui să fie aprobat de parlamentul Ucrainei sau printr-un referendum. Trump a spus că ar fi dispus să meargă în parlamentul de la Kiev dacă acest lucru ar asigura încheierea acordului.

Trump a vorbit la telefon cu Putin înainte de discuția cu Zelenski

Cu puțin timp înainte ca Zelenski și delegația sa să sosească la reședința lui Trump din Florida, acesta a avut o convorbire telefonică cu Vladimir Putin descrisă drept „productivă” de președintele american și „prietenoasă” de consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov.

Ușakov, aflat la Moscova, a declarat că Putin i-a spus lui Trump că armistițiul de 60 de zile propus de Uniunea Europeană și Ucraina ar prelungi războiul. Consilierul Kremlinului a mai spus și că Ucraina trebuie să ia o decizie cu privire la Donbas „fără întârziere”.

Trump a declarat că el și Putin au discutat timp de peste două ore. El a spus că președintele rus s-a angajat să ajute la reconstrucția Ucrainei, inclusiv prin furnizarea de energie ieftină. „Rusia dorește ca Ucraina să aibă succes”, a spus Trump. „Sună puțin ciudat”, a adăugat el.

Trump a spus că îl va suna din nou pe Putin după întâlnirea cu Zelenski.

„Întreaga lume apreciază eforturile de pace ale președintelui Trump și ale echipei sale”, a scris pe rețeaua socială X Kirill Dmitriev, emisarul special al lui Putin, după întâlnirea lui Trump cu Zelenski.

Rusia controlează toată Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, iar de la începutul invaziei, în urmă cu aproape patru ani, a preluat controlul asupra a aproximativ 12% din teritoriul acesteia, inclusiv aproximativ 90% din Donbas, 75% din regiunile Zaporojie și Herson și mici părți din regiunile Harkov, Sumî, Nikolaev și Dnipropetrovsk.