Prima reacție a viceprimarului care îl înlocuiește pe Fritz la Primăria Timișoara, despre ancheta DNA privind banii pentru termoficare: „Nu au mers în buzunare private”

Viceprimarul cu atribuţii de primar al Timişoarei, Ruben Laţcău (USR), a avut o primă reacție legată de dosarul DNA care vizează modul în care conducerea primăriei a folosit cei 67,8 milioane de lei alocați de guvern pentru termoficare. El spune că aşa cum a procedat Timişoara cu subvenţia primită de la Guvern în perioada 2021 – 2022 pentru încălzire, aşa au procedat şi alte oraşe din România.

Lațcău conduce Primăria Timișoara după ce primarul USR Dominic Fritz și-a întrerupt mandatul în urma unei modificări la Legea ANI privind incompatibilitățile votate în Parlament de PSD și AUR și validate de Curtea Constituțională.

„Când au venit banii de la guvern, ne-am asigurat că fiecare leu merge către căldura din Timişoara”

Laţcău vorbeşte despre acuzații privind foloase necuvenite, deşi în ancheta DNA nu se face referire la acest lucru, scrie News.ro.



„Timişoara a fost în mod regulat sărită de bani de la guvern. În mod constant Timişoara, în fiecare an, a trimis mai mulţi bani la Bucureşti decât a primit. Şi în mod regulat, Timişoara a fost sărită, de la finanţare de la guverne.

Iar acum, când aflăm că Timişoara a primit şi ea bani, este acuzată că a primit, de fapt, foloase necuvenite. Doar în Timişoara vorbim despre foloase necuvenite, deşi în acel moment bani au primit de la guvern toate oraşele mari din România, toate oraşele care se încălzeau în sistem centralizat: Bucureşti, Iaşi, Craiova, Arad, Oradea şi aşa mai departe.

Toate sistemele centralizate de încălzire au primit în acea iarnă 2021-2022 bani de la Guvern pentru căldură. Dar doar în Timişoara vorbim astăzi că acei bani care au venit de la Guvern au reprezentat foloase necuvenite pentru municipiu”, a declarat Ruben Laţcău, citat de News.ro.

El spune că suma de aproape 68 de milioane de lei primită de la Guvern în iarna 2021 – 2022, când Europa se confrunta cu o criză energetică, a fost folosită în întregime pentru a fi cumpărat gaz pentru compania de termoficare Colterm:

„Prioritatea noastră absolută a fost să ne asigurăm că există finanţare, ca gazul să poată fi cumpărat, deşi preţurile crescusă de 5 ori în termen de câteva săptămâni, şi că, în casele timişorenilor, căldura funcţionează. Am făcut acest lucru chiar plătind facturi în avans către termoficare. Atunci când au venit banii de la guvern, vorbim de o sumă de 67,8 milioane de lei, ne-am asigurat că fiecare leu merge către căldura din Timişoara”.

„Fiecare leu nu a mers către firme intermediare, nu a mers în conturi private”

El a subliniat că acei bani au mers în întregime către compania de termoficare:

„Fiecare leu nu a mers către firme intermediare, nu a mers în conturi private. Fiecare leu din acei 67,8 milioane de lei care au fost alocaţi către Timişoaara, în acel proces în care au fost alocaţi bani în toată ţara, a mers către Colterm. Iar fiecare leu din acei bani care au ajuns la Colterm a fost folosit pentru a cumpăra gaz. Au fost 70 de milioane de lei, bani pe care Guvernul României i-a acordat pentru Timişoara şi pentru căldură, în contextul în care, din 2020 şi până astăzi, municipul Timişoara a acordat către Colterm aproximativ 1,2 miliarde de lei”.



Primarul interimar mai spune că așa cum a procedat Primăria Timișoara transferând acei bani către Colterm, aşa au procedat toate celelalte oraşe din România:

„Aşa a procedat fiecare oraş pentru că modul de transfer de bani este unul care este reglamentat prin lege. Dar singurul oraş care astăzi este acuzat de foloase necuvenite pentru că a primit bani de la guvern pentru căldură este Timişoara. Aceasta este situaţia în care operăm în România astăzi. Colaborăm cu instituţiile statului şi vom oferi toate informaţiile care ne sunt solicitate. (…). Am văzut că este o sesizare din oficiu, dar de asemenea au mai fost, cred, discuţii în ultimii cinci ani pe această speţă”.

DNA a deschis un dosar penal care vizează toată conducerea Primăriei Timișoara, pentru abuz în serviciu, conform Antena 3. „Acum vin și după echipa mea”, a reacționat fostul primar USR al Timișoarei, Dominic Fritz.

El acuză că, „la fel ca în multe dosare politice care sunt la modă, nu a furat nimeni niciun ban”.