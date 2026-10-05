Prima reacție de la vârful AUR după desemnarea lui Luca Niculescu: Nu!

Prim-vicepreședintele AUR Petrișor Peiu a respins varianta ca AUR să voteze guvernul condus de Luca Niculescu.

„Nu, nu suntem parte din Guvernul Luca Niculescu, nu votăm. Nu va vota niciun parlamentar AUR. Nici nu vom fi la vot. Un guvern care nu e politic nu are șanse să treacă. Cred că PSD se va gândi. Se va consulta cu domnul președinte Dan. Nu putea să facă o nominalizare fără să se consulte cu PSD. Noi ne dorim normalitatea pentru România, dar această normalitate este de negăsit pentru situația actuală a României”, a declarat Petrișor Peiu, la Antena 3 CNN.

Președintele Nicușor Dan a anunțat luni seară că îl desemnează pe Luca Niculescu, secretar de stat în MAE, să formeze Guvernul, în urma noilor consultări care au avut loc la Palatul Cotroceni cu partidele și formațiunile parlamentare.