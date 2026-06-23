Prima reacție de la vârful PNL, după respingerea guvernului Veștea: „Nu a obţinut votul nici după ce s-a umilit în faţa AUR”

Eurodeputatul Dan Motreanu, prim-vicepreședinte al PNL, l-a descris pe liberalul Adrian Veștea drept „o marionetă a PSD” și a spus că guvernul său, pe care l-a descris drept unul al „trădătorilor”, „nu a obținut votul Parlamentului nici după ce premierul desemnat s-a umilit în fața AUR, într-o încercare disperată de a obține sprijinul acestui partid”.

Guvernul propus de liberalul Adrian Veștea, care a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan fără acordul PNL, a fost respins luni seară de Parlament, unde a primit doar 189 de voturi, mult sub cele necesare pentru a fi învestit.

Într-o postare pe Facebook după votul din Parlament, Motreanu a acuzat PSD că nu prezintă nicio soluție pentru formarea Guvernului, deși este „partidul care a declanșat această criză politică”.

„Partidul Național Liberal a indicat și soluția ieșirii din criza politică: un acord politic prin care partidele semnatare să se angajeze ca, timp de șase luni, să respecte o serie de condiții. Este vorba de angajamentul oricărui guvern de a-și asuma răspunderea în Parlament pentru proiectele din PNRR, de a păstra echilibrul bugetar, de a susține programele de investiții”, a scris Dan Motreanu, luni seară târziu, pe Facebook.

Într-un astfel de scenariu, spune liberalul, pot fi luate în calcul două variante, cea a unui guvern minoritar PSD sau cea a unui guvern minoritar PNL-USR-UDMR.

„Sprijinul pentru învestirea unui guvern poate fi negociat doar în mod transparent, prin noi consultări convocate de președintele țării și printr-o înțelegere scrisă, bazată pe principii și nu pe negocieri făcute pe picior, după ce lista guvernului ajunsese deja la Parlament”, a mai declarat Dan Motreanu.