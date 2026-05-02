Prima reacție din Germania după anunțul Pentagonului privind retragerea trupelor americane din țara NATO

Europenii trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria lor securitate, a declarat sâmbătă ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, ca răspuns la anunțul privind planurile Statelor Unite de a retrage 5.000 de soldați din Germania, informează Reuters.

„Germania se află pe drumul cel bun” în această privință, a afirmat Pistorius, menționând extinderea forțelor armate Bundeswehr, achiziționarea mai rapidă și la scară mai largă de echipamente, precum și construirea de infrastructură.

Pentagonul a anunțat vineri că SUA vor retrage 5.000 de militari din Germania, stat membru NATO.

Pistorius a estimat numărul actual al trupelor americane staționate în Germania la „aproape 40.000”.

Ca răspuns la criticile severe din partea Washingtonului privind cheltuielile de apărare, membrii europeni ai NATO, inclusiv Germania, s-au angajat să-și asume mai multă responsabilitate pentru propria apărare.

Însă, având în vedere bugetele restrânse și lacunele uriașe în ceea ce privește capacitatea militară, vor fi necesari ani de zile până când regiunea își va putea satisface propriile nevoi de securitate.

„Prezența soldaților americani în Europa, și în special în Germania, este în interesul nostru și în interesul Statelor Unite”, a declarat Pistorius.

Cu toate acestea, era „de așteptat ca SUA să-și retragă trupele din Europa, inclusiv din Germania”, a adăugat el.