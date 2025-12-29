Prima reacție din PNL după amânările repetate pe pensiile magistraților: „Premierul Bolojan nu va ceda în fața presiunilor”

Declarații de presă la finalul Biroului Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal, la Palatul Parlamentului din București, 22 iunie 2025. Inquam Photos / George Călin

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, o voce importantă în PNL de când conducerea partidului a fost preluată de premierul Ilie Bolojan, a avut luni o primă reacție după ce judecătorii de la CCR au amânat, pentru a treia oară, o decizie privind pensiile speciale ale magistraților. Abrudean dă asigurări că premierul Ilie Bolojan și PNL nu vor ceda „presiunilor”, fără să explice clar la ce presiuni se referă.

HotNews a cerut o reacție din partea Guvernului privind această nouă amânare, însă pentru moment reprezentanții Executivului nu au comentat situația legii privind pensiile magistraților care a rămas blocată pe masa judecătorilor CCR.

Mircea Abrudean spune că „amânările repetate” date de CCR privind reforma pensiilor speciale „nu pot deveni o strategie de blocaj”.

„Respectăm rolul Curții Constituționale, dar România are nevoie de o decizie clară care să permită continuarea reformelor asumate. Reforma pensiilor înseamnă sfârșitul privilegiilor, iar asta probabil deranjează. Nu putem permite jocuri politice, mai ales cu o miză atât de importantă”, a scris Mircea Abrudean într-o reacție pe Facebook.

Abrudean vorbește despre „presiuni” la care, susține acesta, premierul Ilie Bolojan „nu va ceda”.

„Premierul Ilie Bolojan nu va ceda în fața presiunilor și nici Partidul Naţional Liberal nu o va face, indiferent dacă ele vin din zona politică sau instituțională. Să fim conștienți că blocajele au consecințe reale: riscăm pierderea fondurilor PNRR. România trebuie să meargă înainte. Reforma nu mai poate fi amânată”, a mai scris Mircea Abrudean.

Judecătorii CCR nu au luat nici luni o decizie pe legea privind pensiile magistraților, pentru că cei patru judecători propuși de PSD nu s-au prezentat la ședință. Cu o zi în urmă, ei au părăsit sala, iar decizia nu a mai putut fi luată din lipsă de cvorum. O nouă ședință a fost stabilită pentru 16 ianuarie. Legea Guvernului Bolojan avea termen de intrare în vigoare 1 ianuarie.