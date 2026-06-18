Prima reacție din PNL după ce Ciprian Ciucu a fost chemat la DNA: „Unii se lăudau cu lucrul acesta. Coincidența pare prea mare”

Raluca Turcan la conferința de presă prilejuită de Summitul European al Patrimoniului, la Ateneul Român din București, 18 septembrie 2024. Inquam Photos / George Călin

Președinta PNL Sibiu, deputata Raluca Turcan, a declarat joi, la Digi24, că persoane pe care nu a dorit să le numească „se lăudau” că știau că primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, urma să fie audiat la DNA. „Nu putem să ne gândim că nu este o coincidență”, a mai spus Turcan, într-o primă reacție venită din partea liberalilor după ce Ciucu a fost chemat la parchetul anticorupție.

„Nu pot să nu mă întreb de ce în acest moment. Nu pot să nu fac o legătură între listele făcute de o instituție din justiție, și anume CSM, legate de șefi de partide, de ONG-uri, trusturi de presă. Nu pot să nu mă gândesc la modalitatea în care au fost stabiliți șefii din justiție. Sper doar să fie niște coincidențe”, a declarat Turcan.

„Este o coincidență mult prea mare în contextul în care în această perioadă de încărcătură politică unii se lăudau cu lucrul acesta. Când unii se laudă și fac liste negre și mai apar liste negre de la instituții din justiție, coincidența pare prea mare”, a spus ea.

„Astfel de laude sunt făcute cu bună știință”

Întrebată dacă poate spune cine sunt persoanele care „se lăudau” că știau ce urmează să se întâmple, Turcan a răspuns: „Evident că nu”.

„Din nefericire, dacă ajungem să fim captivi sau de conivență cu anumite grupări cu comportament de tip infracțional, astfel de laude sunt aduse cu bună știință și sunt făcute cu bună știință”, a adăugat lidera liberală.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost chemat joi la DNA în calitate de suspect într-un dosar de luare de mită care vizează perioada în care ocupa funcția de primar al Sectorului 6.