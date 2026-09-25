Prima reacție din PSD după ce Mureșan și-a anunțat miniștrii. Cele două scenarii de care social-democrații se declară „pregătiți”

PSD este pregătit pentru alegeri anticipate, dar și să își asume guvernarea, a reacționat vineri seară Claudiu Manda, secretarul general al social-democraților, după ce premierul desemnat a publicat lista miniștrilor din cabinetul cu care se va prezenta în fața Parlamentului.

Secretarul general al social-democraților afirmă că soluția PSD o reprezintă un guvern „pentru români”, cu un program construit în jurul relansării economiei și al dezvoltării țării, „care să repună România pe drumul corect”.

„Ne aflăm într-un moment politic greu și nedrept pentru români, după aproape cinci luni în care domnul Bolojan a blocat, rând pe rând, orice șansă de formare a unui Guvern care să repună România pe drumul corect. Iar acum, ni se propune drept «soluție» continuarea acelorași politici lipsite de viziune, care au adâncit problemele economiei și ale căror efecte oamenii le resimt în fiecare zi”, a scris Claudiu Manda, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

„Responsabilitatea pe care o avem față de oameni ne obligă să le oferim o alternativă reală la politicile care ne-au adus aici, nu să girăm continuarea unei direcții greșite’”, a continuat nr. 2 din PSD.

Manda insistă că social-democrații sunt pregătiți pentru declanșarea alegerilor anticipate

„Am văzut negocierile pentru portofolii. Am văzut listele de miniștri. Pentru funcții s-au găsit repede soluții. Dar pentru România, domnule Mureșan? Dacă alternativa nesusținerii Guvernului Mureșan este votul românilor, foarte bine! Noi nu avem niciun motiv să ne temem de el”, mai spune Manda.

„PSD este pregătit pentru alegeri anticipate. Așa cum am spus, suntem pregătiți și să ne asumăm guvernarea. Soluția pe care PSD o pune pe masă este un Guvern pentru români, cu un program construit în jurul relansării economiei și al dezvoltării României”, a conchis secretarul general al formațiunii social-democrate.

Lista miniștrilor Guvernului Mureșan

Într-un anunț publicat pe Facebook vineri după-amiază, premierul desemnat Siegfried Mureșan, a prezentat lista completă a echipei de miniștri cu care va merge în fața Legislativului pentru votul de învestitură.

În cabinetul acestuia, vor fi și trei vicepremieri cu portofolii, câte unul de la fiecare partid care formează noul guvern.

În Cabinetul propus de Mureșan se află și zece miniștri care au făcut parte din guvernul condus de Ilie Bolojan.

Premierul desemnat a mai anunțat că va depune sâmbătă la Parlament lista Cabinetului și programul de guvernare.

Lista completă a miniștrilor din cabinetul lui Siegfried Mureșan:

Mircea Abrudean (PNL) – ministru al Afacerilor Interne și viceprim-ministru

Radu Miruță (USR) – ministru al Apărării Naționale și viceprim-ministru

Tánczos Barna (UDMR) – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale și viceprim-ministru

Andrea Chiș (independentă) – ministru al Justiției

Alexandru Nazare (PNL) – ministru al Finanțelor

Oana Țoiu (USR) – ministru al Afacerilor Externe

Oana Gheorghiu (PNL) – ministru al Sănătății

Cătălin Drulă (USR) – ministru al Transporturilor și Infrastructurii

Cseke Attila (UDMR) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Raluca Turcan (PNL) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

Dragoș Pîslaru (PNL) – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene

Irineu Darău (USR) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului

Diana Buzoianu (USR) – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor

Sebastian Burduja (PNL) – ministru al Energiei

Bulcsú Koppány Ötvös (UDMR) – ministru al Culturii

Mihai Dimian (PNL) – ministru al Educației și Cercetării

Secretarul general al noului guvern, cu rang de ministru, a fost propus Dan Reșitnec (USR).

„Am propus pentru fiecare minister oameni competenți, serioși și pregătiți să își asume responsabilitatea guvernării. Avem în față multă muncă. Oamenii așteaptă de la noi rezultate concrete, iar fiecare ministru are obiective clare și știe ce are de făcut pentru a le obține. Mâine (n.r. – sâmbătă) depunem programul de guvernare și lista Guvernului și facem următorul pas pentru învestirea unui Guvern stabil și pregătit să înceapă munca din prima zi”, a scris Mureșan, în mesajul său de pe Facebook.

Programul de guvernare

Programul de guvernare are 28 de capitole și 381 de măsuri, potrivit documentului obținut de HotNews. Printre temele principale care se regăsesc în program se numără reducerea deficitului fără impozite noi, prin reforma statului, colectare mai bună de fonduri europene și mai puține companii de stat.

Documentul nu reprezintă forma finală a programului de guvernare. Aceasta se mai poate modifica în această seară după discuțiile cu miniștrii desemnați să facă parte din guvernul Mureșan, au declarat surse din cele trei partide pentru HotNews.

Alte puncte din programul de guvernare sunt scăderea TVA la 19%, privatizarea operatorului aerian TAROM și adoptarea unei noi legi a salarizării. De asemenea, guvernul lui Mureșan vrea să scadă numărul de parlamentari.