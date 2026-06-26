Prima reacție din PSD după ce PNL, USR și UDMR l-au propus premier pe Siegfried Mureșan

Social-democrații nu vor accepta „soluția Siegfried Mureșan – premier” propusă de PNL, USR și UDMR și nu agreează rotativa pe care ar dori-o foștii parteneri de guvernare, au declarat pentru HotNews surse din PSD.

La scurt timp după ce liberalii, useriștii și cei din UDMR au decis susținerea lui Mureșan, deputata PSD Diana Tușa i-a acuzat, într-o postare pe Facebook, că „ în fapt, nu vor un alt guvern, nu vor soluții”.

„După ce au urlat o lună de zile „să vină PSD-ul să-și asume”, votând în același timp rezoluții după rezoluții că nu mai fac niciodată guvern cu PSD, acum schimbă foaia. În fapt, nu vor niciun alt guvern. Nu vor soluții. Doar inventează motive ridicole, condiții absurde și crize false pentru a-și păstra scaunele, salariile, casele de protocol și privilegiile. O adunătură de politicieni egoiști și iresponsabili, care au transformat blocajul guvernamental în meserie, sacrifică viitorul unei țări întregi pentru interesele lor meschine Dezgustător!”, a scris Tușa pe Facebook.

Strategia pentru noul guvern minoritar PNL-USR-UDMR a fost decisă vineri de conducerile formațiunilor politice pentru a o prezenta președintelui Nicușor Dan. Europarlamentarul Siegfried Mureșan, vicepreședinte PPE și PNL, este propunerea celor trei partide pentru a conduce viitorul Guvern. Aceasta este contrapropunerea la decizia PSD, care îl susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru.