Prima reacție din USR după anunțul lui Grindeanu privind un guvern PSD: „Nu există să votăm un partid care a semnat un acord și l-a călcat în picioare de multe ori”

USR nu va vota un guvern minoritar PSD, a anunțat deputatul Iulian Lorincz, după ce PSD a decis să-și asume „răspunderea guvernării” și să îl propună premier pe Sorin Grindeanu.

Întrebat miercuri în Parlament dacă decizia USR este să nu voteze învestirea unui guvern minoritar PSD, Iulian Lorincz a răspuns: „Nu există să votăm un partid care a semnat un acord în iunie 2025 și l-a călcat în picioare de multe ori. Încrederea în PSD este sub nivelul mării”.

Referitor la varianta rotativei, în care prima oară să intre la guvernare un guvern PNL-USR-UDMR și Grupul Minoritar și apoi un guvern PSD monocolor, Lorincz a declarat că „din punctul nostru de vedere, este o soluție destul de rezonabilă”.

Varianta „rotativei guvernamentale” a fost înaintată miercuri dimineață de către partidul condus de Dominic Fritz, urmând ca liberalii și UDMR să analizeze acest scenariu.

Iulian Lorincz a mai spus că „nu există momentan nicio discuție despre acest subiect”, atunci când a fost întrebat dacă cele trei partide au o propunere de premier.

„Nu mi-e foarte clar dacă Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor au vorbit astăzi despre acest subiect”, a adăugat el.