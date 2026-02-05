Prima reacție publică a Liei Savonea după ce Inspecția Judiciară a respins toate acuzațiile semnalate în documentarul Recorder. Replica dată unei judecătoare care s-a opus

Secția de Judecători a CSM a validat joi raportul prin care Inspecția Judiciară a concluzionat că nicio acuzație din documentarul Recorder „Justiție Capturată” nu se confirmă. Prezentă la ședința CSM, președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție a catalogat documentarul jurnaliștilor de la Recorder drept „o manipulare care a lovit în temelia sistemului de justiție” și i-a răspuns uneia dintre cei doi judecători care au respins raportul că acesta „este foarte clar”.

Cu opt voturi pentru și două împotrivă, raportul Inspecției Judiciare întocmit în urma verificărilor efectuate în urma documentarului „Justiție Capturată” a fost validat astăzi de Secția pentru Judecători a CSM.

Inspecția Judiciară, instituția care verifică activitatea procurorilor și judecătorilor, este condusă de Roxana Petcu, o judecătoare apropiată Liei Savonea. Petcu conduce Inspecția Judiciară din anul 2022, mandatele sale fiind marcat de acțiuni disciplinare deschise împotriva unor magistrați incomozi.

Concluzia raportului întocmit de Inspecția Judiciară în urma verificărilor dispuse după publicarea documentarului Justiție Capturată a fost că niciunul dintre aspectele semnalate nu se confirmă.

„Verificările exhaustive nu confirmă în niciun fel susținerile formulate în materialul de presă potrivit cărora, la nivelul Curții de Apel București, ar fi existat un mecanism de influențare a soluțiilor pronunțate în dosare de corupție prin modificarea compunerii completurilor de judecată”, a menționat Inspecția Judiciară în raport.

Inspecția Judiciară nu analizează însă cum au fost afectate dosarele în risc de prescripție de modificările succesive ale completurilor și nici dacă s-ar fi putut evita tergiversarea acestora, au semnalat jurnaliștii Recorder în urma deciziei CSM.

În opinia acestora, raportul Inspecției Judiciare validează modul de operare prin care unii judecători au fost scoși din dosare aflate în prag de prescripție pe baza unor argumente precum „echilibrarea volumului de activitate” sau „nevoia de integrare a unui judecător nou venit”.

Doi judecători s-au opus

Doi dintre judecătorii CSM care s-au opus concluziilor Inspecției Judiciare, Grațiela Milu și Narcis Erculescu, au precizat în plenul ședinței că raportul conține erori și nu este semnat de judecătorii care l-au întocmit.

„Este cazul să se completeze acest raport”, a afirma judecătoarea Milu.

Magistrata a fost înfruntată imediat de președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, care a punctat, fără echivoc: „Raportul este foarte clar, concluziile sunt clare”.

Lia Savonea, membru de drept al CSM, dată fiind calitatea sa de președinte al ICCJ a avut o primă reacție publică clară față de documentarul „Justiție Capturată”.

Lia Savonea: „O manipulare care a lovit puternic în încrederea actului de justiție”

Însușindu-și în totalitate concluziile Inspecției Judiciare, Lia Savonea a luat apărarea conducerii Curții de Apel București, susținând schimbările de completuri au fost determinate de motive obiective ca urmare a mobilității mobilitatea resurselor umane.

Președinta instanței supreme și-a continuat discursul acuzând în mod direct că documentarul Recorder este o manipulare.

„A selecta patru dosare din zeci de mii după cum vedem, pentru că la 2.061 de completuri dacă luăm în medie 30-40 de dosare pe ședință, deși sunt și 80, avem zeci de mii de dosare. A selecta patru dosare și a le prezenta ca pe un fenomen eu cred că nu este o analiză, este o selecție interesată. Raportul acesta a arătat și el ce a putut să arate. Ce nu poate să constate, să explice și va trebui să rămână o problemă pentru noi este cui aparține, cui a folosit, de ce s-au întâmplat toate lucrurile astea și mai ales cum s-a făcut ca doi colegi să se fi lăsat implicați în această manipulare”, a spus aceasta.

„Folosind jumătăți de adevăr și adăugând tot felul de suspiciuni ai obținut o manipulare care a lovit puternic în încrederea actului de justiție la cea mai mare instanță din România, dar din păcate a lovit în temelia sistemului nostru de justiție. Este păcat și aici cred că trebuie să ne gândim: ce putem să facem să preîntâmpinăm astfel de situații la care am asistat în ultimele două luni și care nu au fost deloc benefică pentru noi. Din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte clare, concluziile Inspecției Judiciare sunt limpezi”, a continuat Lia Savonea, potrivit înregistrării ședinței publicate de CSM.

Judecătorul Laurențiu Beșu, unul dintre magistrații care a apărut în documentarul „Justiție capturată” a declarat pentru jurnaliștii Recorder că nu a fost audiat niciodată de Inspecția Judiciară pe durata procedurii ce a stat la baza raportului. Magistratul a anunțat că se gândește să conteste legal hotărârea CSM prin care a fost validat raportul Inspecției Judiciare.

Documentarul Justiție capturată

Recorder a difuzat pe 9 decembrie o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”. În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Investigația Recorder a evidențiat dosare concrete în care inculpați conectați politic sau foarte puternici pe planul afacerilor, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat de procese întinse până la prescriere. Prelungirea proceselor s-a realizat prin schimbarea completurilor de judecată de către conducerea instanțelor, inclusiv schimbarea în momentul în care urma să se pronunțe sentința.