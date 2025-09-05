Prima remaniere majoră pentru guvernul Starmer, după controversa care a dus la demisia vicepremierului. Premiera bifată la Londra

Prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, a făcut vineri o primă remaniere guvernamentală majoră după venirea la putere din iulie 2024, în contextul demisiei vicepremierului Angela Reyner, care a renunțat și la pozițiile de secretar pentru locuințe și vicepreședinte al Partidului Laburist, potrivit BBC și AFP.

David Lammy a fost numit vicepremier și secretar al justiției. Postul său, de secretar al afacerilor externe, a fost preluat de Yvette Cooper, care până acum deținuse portofoliul afacerilor interne.

Funcția de secretar al afacerilor interne a fost preluată de Shabana Mahmood.

Este pentru prima oară când externele (Yvette Copper), internele (Shabana Mahmood) și portofoliul finanțelor (Rachel Reeves) sunt deținute în același timp de femei.

Numirea care semnalează interesul pentru problema imigrației

BBC descrie numirea lui Mahmood în poziția de secretar al afacerilor interne drept cea mai semnificativă și un semnal clar că guvernul Starmer vede în problema imigrației ilegale și a politicilor de azil una dintre principalele sale priorități.

Viziunea era împărtășită și de Yvette Cooper, însă în interiorul guvernului britanic exista sentimentul că nu a făcut destule eforturi în acest sens.

În rândul parlamentarilor laburiști, Shabana Mahmood este recunoscută pentru pozițiile sale dure în privința imigrației.

În 2023, ea a declarat pentru The Times că Partidul Laburist trebuie să treacă peste „greața” de a vorbi dur despre imigrație: „Întotdeauna am spus că trebuie să ne simțim cu toții mai confortabil să vorbim despre imigrație”.

„Experiența mea în circumscripțiile electorale este că, de fapt, asta nu are prea mult de-a face cu rasa. Reprezint o circumscripție electorală foarte diversă, care este formată în proporție de 70% de persoane non-albe, iar imigrația apare ca o problemă despre care alegătorii mei, care sunt de culoare sau asiatici și aparțin altor minorități etnice, vor să vorbească”, mai spunea Shabana Mahmood.

Cotroversa care a dus la demisia vicepremierului

Angela Rayner a demisionat din guvernul Starmer și din conducerea Partidului Laburist după ce a recunoscut în acest săptămână, pentru Sky News, că nu a plătit suficient impozit pentru locuința pe care și-a cumpărat-o în acest an în Hove, East Sussex.

Rayner și-a dat demisia vineri, după ce Sir Laurie Magnus, consilierul premierului pe probleme de standarde, a concluzionat că a încălcat standardele ministeriale.

În scrisoarea transmisă, Sir Laurie a menționat că este „profund regretabil” faptul că Angela Rayner nu a solicitat inițial consultanță fiscală specifică, dar că el consideră că aceasta a acționat „cu integritate și cu un angajament dedicat și exemplar față de serviciul public”.

Cu toate acestea, faptul „regretabil” că nu și-a respectat obligațiile de plată, coroborat cu faptul că acest lucru a fost stabilit abia după o „examinare publică intensivă” l-au făcut să ajungă „cu profund regret” la concluzia că a încălcat codul ministerial.

Au părăsit guvernul și Ian Murray, care și-a exprimat dezamăgirea după ce a fost înlăturat din poziția de secretar de stat pentru Scoția. Totodată, a fost înlăturat și Lucy Powell din funcția de lider al Camerei Comunelor.