Italia a acordat aprobarea provizorie pentru sistemul de conducere asistată al Tesla, a anunțat vineri ministrul italian al transporturilor Matteo Salvini. Reuters notează că Italia a devenit astfel prima țară importantă din Uniunea Europeană care adoptă tehnologia dezvoltată de producătorul american de vehicule electrice.

Salvini a declarat într-un mesaj pe care l-a publicat pe platforma „X” că decizia reprezintă „un nou pas înainte către inovație, tehnologie și mobilitatea viitorului”.

Ministrul a declarat că aprobarea a fost acordată în urma „unei evaluări tehnice amănunțite privind fezabilitatea” și că aceasta vine înaintea finalizării unui proces de aprobare la nivelul Uniunii Europene, aflat încă în desfășurare.

TAD, cunoscut anterior sub denumirea de Full Self-Driving (FSD), este un sistem de tipul „mâinile libere, ochii la drum”, care permite unui vehicul să se deplaseze autonom, însă impune supravegherea permanentă din partea șoferului aflat la volan.

Olanda a fost prima țară din UE care a aprobat sistemul de condus autonom al Tesla

Mai multe țări mai mici din UE au făcut deja același pas ca Italia.

După ce a primit aprobarea inițială în Olanda în luna aprilie, sistemul a fost ulterior recunoscut și în alte țări, printre care Lituania, Estonia, Danemarca și Belgia, permițând Tesla să își extindă prezența pe piață înaintea unui vot mai amplu la nivelul UE.

Tesla a anunțat separat vineri, de asemenea într-un mesaj publicat pe platforma „X”, că sistemul TAD a fost aprobat în Italia. Compania a însoțit mesajul cu un videoclip filmat din interiorul uneia dintre mașinile sale, care navighează pe străzile Romei în modul autonom.

Mamma, butta la pasta Now approved in Italy 🇮🇹 Rollout begins soon https://t.co/emh3YQyFAY — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) November 20, 2026

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