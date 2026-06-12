Prima tranzacție a SpaceX pe Nasdaq este istorică – debutul este la un preț mult mai mare decât prețul de ofertă de 135 de dolari

Sesiunea a început la ora 16:30, ora României, iar conform Reuters, cererea a atins niveluri atât de mari încât se așteaptă ca evaluarea acesteia să crească la 2,2 trilioane de dolari în cursul zilei . Compania strânsese deja 75 de miliarde de dolari în cadrul celei mai mari oferte publice inițiale din toate timpurile.

Cu această evaluare, SpaceX intră în clubul exclusivist al companiilor evaluate la peste 2 trilioane de dolari, în timp ce Elon Musk își consolidează poziția de cea mai bogată persoană din lume.

Acțiunile SpaceX au deschis la 150 de dolari, reprezentând o creștere de 11,1% față de prețul de listare de 135 de dolari pe acțiune, scrie Financial Times, după ce primele semnale indicau că acțiunile SpaceX ar putea deschide la 175 de dolari s-au răcit

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„Astăzi, facem din nou istorie – și nu e prima oară. Vă mulțumim tuturor pentru că ați rezistat, pentru că ați rămas dreaptă în timp ce cei care se îndoiesc de asta, pentru a realiza lucruri istorice în fiecare zi”, a spus Directorul de operațiuni al SpaceX, Gwynne Shotwell.

Directorul executiv al Nasdaq, Adena Friedman, a urat bun venit SpaceX la bursă la deschiderea bursei: „În calitate de casă a inovației, Nasdaq este incredibil de mândră să fie partenerul SpaceX în construirea infrastructurii fizice și digitale a viitorului. Felicitări întregii echipe SpaceX și abia așteptăm să vedem ce urmează.”

Musk a declarat la rîndul lui: „O mică companie care a început într-un depozit din El Segundo devine acum publică cu cea mai mare IPO realizată vreodată. Există întotdeauna probleme pe care vrem să le rezolvăm aici, pe Pământ, și le rezolvăm. Dar trebuie să existe și lucruri care să te entuziasmeze în legătură cu viitorul, care să te facă bucuros să te trezești dimineața pentru că abia aștepți să vezi ce se întâmplă în continuare. Acesta este viitorul pe care SpaceX vrea să ți-l aducă.”

El a adăugat: „Despre asta este vorba la SpaceX – să scoată ficțiunea din science fiction.”

Valoarea bursieră în creștere a companiei întărește, de asemenea, scenariile conform cărora Musk ar putea deveni prima persoană din istorie cu o avere personală de peste 1 trilion de dolari, scrie Naftemporiki.

SpaceX a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai importanți jucători din lume, atât în zona ​​lansărilor spațiale, cât și în cea a comunicațiilor prin satelit, prin intermediul Starlink , în timp ce piața o vede din ce în ce mai mult ca o companie în centrul următoarei generații de aplicații de inteligență artificială și infrastructură de date.

Musk a dezvăluit chiar că, în primele etape ale companiei, nu era deloc încrezător în succesul acesteia. „I-am dat companiei SpaceX mai puțin de 10% șanse de succes”, a spus el.

În același timp, el și-a reiterat viziunea pe termen lung privind explorarea spațiului și transformarea umanității într-o specie multi- planetă.

„Vrem să putem transporta pe oricine dorește să meargă pe Lună, pe oricine dorește să meargă pe Marte sau oriunde altundeva în sistemul solar. În acest moment, sunt încrezător că, datorită echipei incredibile pe care o avem la SpaceX, vom realiza acest lucru”, a spus el.

Imediat după aceea, Musk a apăsat simbolic un buton. Momentul a fost însoțit de o ploaie de confetti, în timp ce la difuzoare se auzea iconica piesă „Rocket Man” a lui Elton John, într-o scenă care semăna mai mult cu o celebrare a viitorului industriei spațiale decât cu o listare tipică la bursă.

De la rachete la monopol geopolitic

Ani de zile, SpaceX a fost văzută ca o companie ambițioasă de lansări spațiale. Dar astăzi, situația este diferită . Până în 2025, a efectuat 11 din cele 12 misiuni de securitate națională americane de transport aerian mediu și greu, preluând în același timp toate misiunile cu echipaj uman și de transport marfă ale NASA către Stația Spațială Internațională.

În practică, guvernul SUA depinde de SpaceX pentru operațiuni spațiale critice. Și aceasta este doar o parte a poveștii.

Adevărata forță a SpaceX s-ar putea să nu stea în rachetele sale, ci în rețeaua sa Starlink. Rețeaua are deja peste 10.000 de sateliți pe orbită joasă și peste 10 milioane de abonați în întreaga lume. Cu alte cuvinte, trei din patru sisteme de sateliți active și de manevră aflate astăzi pe orbită aparțin SpaceX.

Starlink este utilizat de armată, companii aeriene, companii de transport maritim, comunități izolate și agenții de protecție civilă.

În zonele de război, a devenit deja o infrastructură de comunicații critică. Valoarea sa nu constă doar în abonamentele pe care le vinde. Constă în faptul că tot mai multe părți ale economiei globale încep să depindă de ea.