Un nou schimb de replici între PSD și USR. Lider social-democrat, comparat cu „definiția neobrăzării” după ce a spus că „Guvernul Bolojan frânează Moldova”

Deputatul Bogdan Cojocaru, liderul PSD Iași, a criticat măsurile din al doilea pachet anunțat de premier, acuzând Guvernul Bolojan „de haos administrativ și lipsă de viziune pentru dezvoltarea echilibrată a țării”, scrie organizația județeană într-o postare de sâmbătă. În replică, senatorul USR Marius Bodea l-a acuzat pe social-democrat că „a tăcut mâlc când guvernul PSD pierdea banii din PNRR”.

Noul schimb de replici dintre PSD și USR vine după divergențele celor două partide – partenere în coaliția de guvernământ – pe tema ceremoniilor organizate pentru Ion Iliescu. Luni, social-democrații se reunesc într-o ședință pentru a discuta despre modul în care s-au poziționat cei de la USR după moartea fostului președinte.

Guvernul Bolojan, criticat de liderul PSD Iași

Sâmbătă, deputatul PSD Bogdan Cojocaru a acuzat Guvernul că „frânează Moldova”.

„Guvernul Bolojan frânează Moldova. Nu putem accepta nicio formă de discriminare regională”, a declarat Bogdan Cojocaru, citat în postarea de pe pagina de Facebook a PSD Iași.

El susține că al doilea pachet de măsuri al Guvernului „nu aduce eficiență, ci blocaj”.

„În loc să sprijine comunitățile locale, Guvernul vine cu restricții și schimbări care paralizează activitatea administrațiilor. Pachetul II nu aduce eficiență, ci blocaj. Este o abordare de laborator, ruptă de realitățile din teren, care lovește direct în capacitatea primăriilor de a livra proiectele de care oamenii au nevoie”, a continuat Bogdan Cojocaru.

Liderul PSD Iași spune că „Moldova are nevoie de investiții reale, de un calendar ferm și de respect din partea Guvernului”.

„A8 și A7 nu sunt mofturi, sunt coloana vertebrală a conectării Moldovei cu restul țării. Fără ele, regiunea Nord-Est rămâne captivă subdezvoltării. Este inadmisibil ca Iașul și Moldova să fie din nou lăsate la coada listei. Nu vom sta deoparte în fața unei astfel de discriminări regionale”, a mai declarat deputatul PSD.

Replica venită dinspre USR: „Așa arată obrăznicia!”

Marius Bodea a sugerat că atitudinea liderului PSD Iași este „definiția neobrăzării”.

„Definiția neobrăzării: 1. Guvernul Ciolacu a pierdut banii europeni pentru A7 și A8. 2. Azi, PSD acuză Guvernul Bolojan că nu dă bani pentru cele două autostrăzi. Unii pesediști sunt precum un piroman care îți dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii și Poliția, stai liniștit, că nu vei arde. După ce casa s-a făcut scrum, îi acuză pe pompieri că nu au fost în stare să te salveze”, a scris senatorul USR, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

El l-a acuzat pe Bogdan Cojocaru că „a tăcut mâlc când guvernul PSD pierdea banii din PNRR”, iar acum „și-a dat brusc seama că fără A7 și A8 Moldova rămâne în subdezvoltare”.

„Unde erați, domnule Cojocaru, când activiștii se luptau cu guvernele PSD care refuzau să aloce bani pentru cele două autostrăzi? De ce ați tăcut când colegii dumneavoastră din ministere pierdeau finanțarea? Moldova este ținută în subdezvoltare de 35 de ani, din care vreo 25 au fost guverne PSD. Atunci nu vă durea sufletul de moldoveni? V-a apucat grija abia acum, când ați aruncat povara la alții. Așa arată obrăznicia!”, a conchis senatorul USR Marius Bodea.