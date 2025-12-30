Românii nu vor mai avea plătită prima zi a concediului medical, a decis Guvernul în ultima ședință din acest an. Măsura vizează „concediile fictive”, spune Ministrul Sănătății

Prima zi a concediului medical pentru un episod de boală nu va mai fi plătită pentru angajații din România. Măsura vizează concediile medicale care vor fi eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027. Decizia a fost luată marți, printr-o Ordonanță de Urgență aprobată în ultima ședință de guvern din 2025.

Angajatorii vor suporta costurile concediilor medicale începând din a doua și până în a șasea zi a perioadei de incapacitate temporară de muncă, urmând ca, începând din a șaptea zi, costurile să fie suportate de Casa de Asigurări de Sănătate, prevede Ordonanța de Urgență aprobată marți.

Până acum, primele cinci zile de concediu medical erau plătite de angajator, iar începând din a șasea zi, costurile erau suportate de CNAS.

Contactat de HotNews, Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vorbește despre o măsură „tranzitorie, inițial gândită pentru 2 ani. Dar, dacă fenomenul concediilor medicale fictive scade semnificativ, ea se poate reduce și se poate anula oricând, nu este o măsură definitivă.”

„Sigur că este menit să scadă numărul de concedii medicale, în special al celor scurte, de 2-3 zile, care, de obicei, au fost identificate atunci când se făceau punți sau, în urma controalelor, s-au identificat că sunt concedii fictive”, spune ministrul, în dialogul cu HotNews.

Alternativa luată în discuție în Guvern a fost impunerea plății CASS – de 10% – din indemnizația de incapacitate temporară de muncă, mai spune ministrul Sănătății. Această variantă a picat însă și s-a mers pe renunțarea la plata primei zile a concediului medical: „S-a reușit, în negociere, ca în continuare, pentru indemnizațiile de concediu medical, să nu se aplice 10% CASS. Această măsură duce la pierderi mult mai mici pentru oameni decât dacă s-ar fi aplicat procentul de 10% taxare CASS.”

În plus, spune Alexandru Rogobete, este „o măsură care se practică în multe alte țări din Uniunea Europeană. Sunt țări – Belgia, Franța – unde, în funcție de tipul de asigurare medicală, prima sau chiar și a doua zi de concediu medical nu sunt plătite pentru anumite coduri de boală.”

Ce prevede Ordonanța de Urgență aprobată marți:

„Art. II. – (1) Pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, se calculează și se plătesc prin diminuarea cu o zi și se suportă după cum urmează:

A. de către angajator, din a 2-a zi până în a 6-a zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, cu excepția indemnizațiilor aferente certificatelor de concediu medical acordate persoanelor asigurate pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit Legii nr. 136/2020;

B. din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:

a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, și până la data încetării incapacității temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;

b) a 2-a zi în cazul indemnizațiilor care se suportă integral potrivit legii din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Perioadele de diminuare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate potrivit alin. (1) constituie stagiu de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, cu menținerea calității de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(3) Modalitatea de punere în aplicare a prevederilor alin. (1) se aprobă prin normele prevăzute la art. 56 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.”

Impact estimat la un miliard de lei. Cum vor fi folosiți banii

Impactul acestei măsuri este estimat la un miliard de lei pe an. Bani care, spune Alexandru Rogobete, vor fi utilizați pentru introducerea pe lista de medicamente compensate de noi tratamente pentru pacienții oncologici, cu boli rare sau alte afecțiuni, dar și pentru programe de screening. În luna noiembrie, amintește ministrul Sănătății, a fost aprobată intrarea pe lista de medicamente compensate a 41 de noi tratamente după ce suma de 500 de milioane de lei a fost economisită din primele măsuri luate, în 2025, pentru concediile medicale.

Suplimentar, Ordonanța de Urgență aprobată marți introduce și măsuri suplimentare de control, „astfel încât angajatorii pot sesiza direct Ministerul Sănătății sau Casa de Asigurări de Sănătate, printr-un mecanism clar, cu privire la angajații care abuzează de concediile medicale”, mai spune Rogobete, în dialogul cu HotNews.

„România, Bulgaria și încă o țară sunt singurele din UE unde, în anumite situații, indemnizația de concediu medical se plătește în proporție de 100% din salariu, pentru anumite coduri de boală. În majoritatea țărilor, indemnizația se plătește între 75% și 85% din cuantum”, adaugă ministrul Sănătății.