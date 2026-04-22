Noi modificări la concediul medical. Prima zi va fi plătită pentru anumite categorii de pacienți

Prima zi de concediu medical va fi plătită pentru anumite categorii de bolnavi, a anunțat, miercuri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege cu privire la exceptarea unor categorii de bolnavi de la prevederile referitoare la neplata primei zile de concediu medical.

„Astăzi s-au votat în Plenul Camerei Deputaților excepțiile propuse de Ministerul Sănătății și care au fost introduse de colegii parlamentari: prima zi de concediu medical va fi plătită acolo unde nevoia de protecție este și mai mare: pacienții cronici, pacienții incluși în programele naționale de sănătate, pacienții care beneficiază de spitalizare de zi, urgențele medico-chirurgicale”, a scris ministrul Sănătății, într-un mesaj pe Facebook.

Proiectul de lege privind excepțiile a fost adoptat anterior de către Senat. Astfel, legea va merge la promulgare, dacă nu va fi atacată la CCR.

Decizia ca prima zi a concediului medical să nu mai fie plătită pentru angajații din România a fost adoptată în ultima ședință de Guvern de anul trecut, pe 30 decembrie, prin Ordonanță de Urgență. Măsura a intrat în vigoare în luna februarie.