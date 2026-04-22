Concediu medical, imagine ilustrativă.
Noi modificări la concediul medical. Prima zi va fi plătită pentru anumite categorii de pacienți

Alexandra Coșlea

Prima zi de concediu medical va fi plătită pentru anumite categorii de bolnavi, a anunțat, miercuri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege cu privire la exceptarea unor categorii de bolnavi de la prevederile referitoare la neplata primei zile de concediu medical.

„Astăzi s-au votat în Plenul Camerei Deputaților excepțiile propuse de Ministerul Sănătății și care au fost introduse de colegii parlamentari: prima zi de concediu medical va fi plătită acolo unde nevoia de protecție este și mai mare: pacienții cronici, pacienții incluși în programele naționale de sănătate, pacienții care beneficiază de spitalizare de zi, urgențele medico-chirurgicale”, a scris ministrul Sănătății, într-un mesaj pe Facebook.

Proiectul de lege privind excepțiile a fost adoptat anterior de către Senat. Astfel, legea va merge la promulgare, dacă nu va fi atacată la CCR.

Decizia ca prima zi a concediului medical să nu mai fie plătită pentru angajații din România a fost adoptată în ultima ședință de Guvern de anul trecut, pe 30 decembrie, prin Ordonanță de Urgență. Măsura a intrat în vigoare în luna februarie.