Primăria Capitalei face un nou pas spre preluarea ELCEN. Ciprian Ciucu va negocia cu Ministerul Energiei / Scopul tranzacției

Primarul general al Capitalei a fost mandatat de Consiliul General să deruleze acțiunile pentru transferul pachetului de acțiuni deținut de Ministerul Energiei la ELCEN către Municipiul București, adică la Primăria Capitalei. Transferul se va face contra cost, suma urmând să fie stabilită în baza unei evaluări.

Primăria Capitalei încearcă din 2013 să preia ELCEN, însă până acum toate încercările au fost fără succes. Și acum, procesul încă riscă să fie blocat de următorul Guvern.

Prin acest transfer, Primăria Capitalei va deține ambele companii din sistemul de termoficare din București – ELCEN, care produce agentul termic și Termoenergetica, care se ocupă de transportul și distribuția căldurii și apei calde către populație.

Termoenergetica are în prezent datorii de 1,6 miliarde către ELCEN, datorii cauzate și de întârzierea plăților din cauza birocrației și a unei decalări între facturi.

„Primarul General poate împuternici orice persoană, echipă sau orice altă structură operativă pe care o consideră necesară și abilitată în vederea realizării acțiunilor necesare ducerii la îndeplinirea mandatului acordat”, scrie în hotărârea adoptată joi de Consiliul General.

Potrivit anexelor hotărârii adoptate, primarul Ciprian Ciucu este mandatat să facă următoarele demersuri:

semnarea scrisorilor de intenție:

stabilirea, derularea și implementarea tuturor acțiunilor, a măsurilor și a operațiunilor necesare procesului de transfer;

realizarea analizei situației tehnico-economice a societății ELCEN SA și evaluarea tuturor aspectelor ce au contribuit la conturarea rezultatelor analizei;

semnarea acordurilor de confidențialitate;

semnarea oricărui document, memorandum sau protocol cu Ministerul Energiei;

desfășurarea negocierilor cu Ministerul Energiei;

obținerea avizelor necesare și contractarea serviciilor de consultanță de specialitate, daca va fi cazul, precum și alte măsuri necesare;

În final, însă, contractul de vânzare – cumpărare prin care se va realiza transferul va fi supus aprobării prealabile a Consiliului General al Municipiului București prin hotărâre distinctă.

Memorandumul pentru transferul acțiunilor, aprobat de Guvern

Guvernul a aprobat săptămâna trecută un memorandum care vizează începerea procedurilor pentru a transfera prin tranzacție, la Primăria Capitalei, pachetul de acțiuni deținut la ELCEN de Ministerul Energiei.

Memorandumul, inițiat de ministrul interimar al Energiei, Ilie Bolojan, vizează un acord de principiu cu privire la preluarea de către Primăria București a pachetului de acțiuni deținut de stat prin Ministerul Energiei la Societatea Electrocentrale București (ELCEN), pentru înființarea și organizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

„Valoarea tranzacției va fi determinată de evaluarea de piață pe care o va face Ministerul Energiei în perioada următoare”, a anunțat Executivul.

Cum este motivat transferul acțiunilor

În prezent, centralele care produc energia termică sunt administrate de ELCEN, companie aflată la Ministerul Energiei, iar rețeaua de transport și distribuție este gestionată de Termoenergetica, companie a Primăriei Capitalei.

Practic, Termoenergetica cumpără Energie de la ELCEN, pe care apoi o vinde bucureștenilor. Numai că, în acest proces, se acumulează lunar datorii, unul dintre motive fiind că

Termoenergetica nu poate strânge de la bucureștenii banii necesari pentru plata facturilor către ELCEN, deoarece e o decalare între facturi.

Termoenergetica, datorii de 1,6 miliarde lei la ELCEN

Termoenergetica a acumulat la ELCEN datorii de 1,6 miliarde lei, potrivit datelor de pe site-ul ELCEN. Totodată, ELCEN are datorii înscrise la masa credală de 3,6 miliarde.

În memorandum se arată riscul de faliment al Termoenergetica din cauza acumulării datoriilor.

„În vederea eficientizării şi a reducerii, inclusiv pe termen lung, a sarcinilor de plată ale Municipiului Bucuresti, este necesară restructurarea modalității de susținere de către Municipiul București a Termoenergetica și Elcen.

În lipsa unor soluții de plată sau unor eventuale alte restructurări juridice/contractuale și în lipsa finalizării tranzacției in baza OUG nr. 61/2017, nivelul datoriilor Termoenergetica poate crește și mai mult și atrage riscul ca și împotriva ei să fie inițiate proceduri de insolvență urmată de faliment și lichidare sau chiar direct procedura de faliment, ceea ce poate duce în final la încetarea activității acesteia și afectarea majoră a serviciului public de alimentare cu energie termică”, se precizează în memorandum.

Procesul de transfer ar putea fi blocat însă de următorul Guvern.

„Evident, procesul de preluare va putea fi blocat iarăși de către viitorul guvern. Să vedem…Deciziile corecte nu trebuie să aibă culoare politică, termoficarea nu trebuie să aibă culoare politică pentru că cei care au de suferit sunt bucureștenii”, a declarat primarul general după aprobarea memorandumului.

Primăria Capitalei încearcă să preia ELCEN-ul din 2013, fără succes

Prima încercare de unire ELCEN-ului cu RADET-ul a avut loc în timpul mandatului primarului Sorin Oprescu.

În martie 2013, Guvernul a aprobat un memorandum comasarea Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice (RADET) cu Electrocentrale Bucureşti (ELCEN), astfel încât activităţile de producţie şi distribuție să fie integrate. Proiectul însă s-a împotmolit.

În 2016, fostul RADET, Regia Primăriei Capitalei care transporta și distribuia energia termică cumpărată de la ELCEN, anunța că își face propriile CET-uri, ca să își producă singură energia termică. Astfel ELCEN ar fi fost tras pe linie moartă. Era vorba despre 5 CET-uri construite de la zero în cartierele Băneasa, Colentina, Titan, Ștefan cel Mare și Rahova. Și această strategie a fost abandonată.

Gabriela Firea și Nicușor Dan au vrut și ei să preia ELCEN

În 2016, la Primăria Capitalei a venit Gabriela Firea. Primarul a propus inițial contopirea RADET cu ELCEN și ștergerea datoriilor RADET către ELCEN, în valoare de aproape 3,6 miliarde lei, însă proiectul s-a blocat.

Apoi Gabriela Firea a propus cumpărarea acțiunilor de la ELCEN, apoi un transfer de afacere către Compania Municipală Energetică, apoi o majorare de capital la Compania Municipală Energetica – 1,2 miliarde lei – pentru cumpărarea creanțelor ELCEN în vederea fuzionării cu RADET.

Ca acțiunile să poată fi transferate de la Ministerul Energiei la administrația locală, a fost emisă Ordonanța de urgență nr. 61/2017 pentru aprobarea unor măsuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de acțiuni deținute de către statul român la societățile producătoare de agent termic Ia unitățile administrației publice locale. Acest transfer poate fi realizat doar cu titlu oneros.

Chiar dacă a fost făcut cadrul legal, niciunul dintre aceste proiecte nu a mers mai departe.

În acest timp, în octombrie 2016, RADET a intrat în insolvență. RADET avea la finalul anului 2015 datorii de circa 3,6 miliarde lei, circa 98% din aceasta suma reprezentand datoria catre ELCEN, iar la finalul lunii iunie 2016, datoriile au ajuns la circa 3,9 miliarde lei, potrivit raportului asupra cauzelor și împrejurărilor care au dus la aparitia insolventei RADET București, document obtinut de HotNews, la vremea respectivă.

Potrivit documentului, RADET a ajuns în acea situație dezastruoasă din cauza faptului că nu au fost plătite subvențiile promise de Guvern și Primăria Capitalei (circa 1 miliard lei), plata cu întârziere a subvențiilor, ceea ce a dus la acumularea de penalități, înghețarea tarifului la populație, deși costurile de producție și distribuție au crescut, rețeaua învechită și lipsa investitiilor. Un alt motiv a fost termenul prea scurt de plată a facturilor către ELCEN si plata mai intai a penalitatilor, apoi a datoriei de bază.

Tribunalul București a decis falimentul RADET pe 17 aprilie 2019, la peste 2 ani de la intrarea în insolvență. Decizia a venit după o lungă perioadă de agonie în care RADET a acumulat datorii de circa 3,9 miliarde lei către ELCEN.

În luna martie 2019, Consiliul General al Municipiului București a aprobat înființarea companiilor municipale Termoenergetica și Energetica Servicii București, care au preluat activitatea RADET, serviciul public fiind delegat către acestea după declararea falimentului.

În 2021, primarul general de atunci, Nicușor Dan, și-a exprimat intenția de a cumpăra ELCEN.

„În anunţul de intenţie pe care l-am făcut către ELCEN, am pus o condiţie: ELCEN a fost evaluat în anul 2016 undeva la un miliard de lei. Din 2016 valoarea aceasta evident că nefiind făcute mari lucrări de investiţii trebuie să fie mai mică şi o condiţie pe care am pus-o în intenţia pe care am exprimat-o a fost să facem o reevaluare a activelor pe care vrem să le preluăm, deci mă aştept să fie sub un miliard de lei”, declara Nicușor Dan în ianuarie 2021.

Dar nici Nicușor Dan nu a reușit transferul.