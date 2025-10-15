Primăria Capitalei începe lucrări de reparație în centrul Bucureștilor. Care sunt zonele vizate

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că au început lucrările pentru reparaţia trotuarelor şi a scărilor din faţa Teatrului Naţional Bucureşti, informează Agerpres. Lucrări similare se vor desfăşura în perioada următoare şi pe alte artere din zona centrală a Capitalei, scrie edilul general, miercuri, pe Facebook.

„Refacem trotuarele din zona centrală a Capitalei! Am început reparaţia trotuarelor şi a scărilor din faţa Teatrului Naţional Bucureşti. Montăm plăci noi de granit, înlocuim bordurile deteriorate – acolo unde este nevoie – şi delimităm spaţiile verzi. Urmează bulevardul Nicolae Bălcescu, Gheorghe Magheru şi Centrul Istoric, pe strada Doamnei”, precizează Bujduveanu.

La finalul lunii septembrie, primarul interimar anunţa că au început lucrările pentru refacerea carosabilului pe marile bulevarde ale oraşului.

„Am început refacerea carosabilului pe marile bulevarde ale oraşului – Calea Victoriei, Gheorghe Magheru, Nicolae Bălcescu, I.C. Brătianu, Piaţa Victoriei. Sunt artere pe care circulăm zilnic şi unde era nevoie urgent de intervenţie. (…) Odată cu asfaltarea, refacem şi marcajele rutiere, pentru mai multă siguranţă în trafic”, preciza Bujduveanu.

El menţiona că Administraţia Străzilor va continua lucrările şi pe alte bulevarde importante, precum Calea Vitan, bd. Theodor Pallady, bd. Basarabia.

Măsură de reducere a traficului

De asemenea, municipalitatea vrea să reducă și traficul din oraș, interzicând circulația anumitor tipuri de autovehicule în unele intervale orare. Astfel, Stelian Bujduveanu intenționeză interzicerea circulaţiei autovehiculelor de aprovizionare, curierat şi salubrizare între orele 07:00–10:00 şi 16:00–19:00, potrivit unui mesaj publicat, marți, pe Facebook.

El argumentează că în acest moment în București există peste 1,7 milioane de mașini, cărora li se adaugă aproximativ 300.000 de maşini din judeţele vecine, un volum prea mare pentru oraș.

„În ultimii zece ani, numărul maşinilor înmatriculate în Bucureşti a crescut cu peste 40%, ajungând astăzi la peste 1,7 milioane de autovehicule. La acestea se adaugă, zilnic, aproximativ 300.000 de maşini din judeţele vecine. Oraşul nu a fost proiectat pentru un asemenea volum”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Interzicerea circulaţiei autovehiculelor de aprovizionare, curierat şi salubrizare între orele 07:00–10:00 şi 16:00–19:00 este descris de primarul interimar drept „o măsură clară” care va duce la reducerea cu peste 150.000 de vehicule, „permiţând un flux mai fluent pentru transportul public şi pentru deplasările esenţiale ale cetăţenilor”.