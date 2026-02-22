Primăria Capitalei, mesaj către primăriile de sector: În zona centrală vin turiști, bucureștenii ies la teatru și sunt nevoiți să o ia prin zăpadă și prin bălți

După două episoade de ninsori puternice, multe trotuare și străzi din București sunt îngropate în zapadă. Primăria Capitalei, condusă de Ciprian Ciucu, spune că sunt probleme cu deszăpezirea în sectoarele 1, 2, 3 și 5 și emenință cu sancțiuni firmele de salubrizare.

„Zona centrală și Centrul Vechi sunt cărțile de vizită ale Capitalei! Aici vin turiști, delegații, dar și bucureșteni, care ies la teatru, la un restaurant. Și sunt nevoiți să o ia prin zăpadă și prin bălțile formate”, a scris Primăria Capitalei, duminică, pe Facebook.

Conform acesteia, Poliția Locală București le-a cerut firmelor de salubrizare din „ectoarele 1, 3 și 5 „să trateze cu seriozitate deszăpezirea, care să fie făcută ca la carte”:

„pe toată lățimea benzii de circulație, până la bordură și să elibereze rigola. S-a constatat că prima bandă de circulație o lasă acoperită;

să curețe la trecerile de pietoni pe toată lățimea zebrei, nu să facă poteci;

să deszăpezească stațiile STB pe toată lățimea zonei de așteptare;

să elibereze trotuarele de omăt pe toată lățimea lor;

scurgerile pluviale să nu fie acoperite de zăpadă”.

Primăria Capitalei spune că la fel trebuie intervenit și în cartiere și că până acum s-au constatat probleme în sectoarele 1, 2, 3 și 5.

„Dacă nu se conformează, operatorii, contractați de primăriile de sector ca să deszăpezească, vor fi din nou sancționați”, adaugă Municipalitatea.