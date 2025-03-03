Primăria Capitalei schimbă numele a 91 de stații STB. Explicația dată de Nicușor Dan și LISTA cu noile denumiri
Un număr de 91 de stații ale Societății de Transport București vor primi denumiri noi, mai precise, care reflectă zonele unde sunt amplasate, a anunțat primarul general Nicușor Dan.
Modificările vor fi implementate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) în perioada 3 martie – 1 mai 2025, potrivit edilului Capitalei.
„Astfel, călătorii vor avea o experiență mai intuitivă și ușor de navigat. În plus, în cazul în care este relevant, va fi menționată și legătura cu stațiile de metrou”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.
De exemplu, a spus el, Stația „Chimopar” va fi redenumită „Bd. Theodor Pallady”, stația „Policolor” va deveni „M Nicolae Teclu”, iar „Pasaj Victoria” se va numi „Spitalul Grigore Alexandrescu”.
LISTA lista stațiilor ce vor fi redenumite și liniile respective de transport în comun:
|LINII
|DENUMIRE ACTUALĂ
|DENUMIRE PROPUSĂ
|19, 27, 40
|CHIMOPAR
|BD. THEODOR PALLADY
|19, 27, 40, N111
|POLICOLOR
|M NICOLAE TECLU
|19, 27, 40, N111
|STIROM
|BD. THEODOR PALLADY 45
|19, 27, 40, N111
|IOR 2
|LUNCA JARIȘTEI
|19, 40
|OFICIUL POȘTAL 72
|IOSIF HODOȘ
|16, 36
|GELCAP
|ȘOSEAUA PETRICANI
|16, 36, 243, 416, 450, 459, 488
|ROCIN
|DIMITRIE POMPEIU 10
|16, 36
|ELECTRONICA
|M PIPERA
|16, 36
|PLATFORMA INDUSTRIALĂ PIPERA
|BD. DIMITRIE POMPEIU
|243, 416, 450, 459, 488
|PLATFORMA PIPERA
|BD. DIMITRIE POMPEIU
|11, 44, 162, 163, N110
|CARTIER 16 FEBRUARIE
|CARTIER GIULEȘTI
|1, 10, 182, N1, N10
|PASAJ VICTORIA
|SPITALUL GRIGORE ALEXANDRESCU
|1, 10, 439, 440, 479, N1, N10, N106
|STADION
|SĂVINEȘTI
|1, 10, 11, 25, 47, N10
|INOX
|COMPLEX VULCAN
|23, 40
|FAUR POARTA 4
|FAUR
|25, 137, 138
|FRIGOCOM
|LUNCA SIRETULUI
|25, 136, 322
|CFR COTROCENI
|LINIEI
|25
|CESAROM
|BD. PRECIZIEI
|25
|URBIS
|VIJELIEI
|25
|SC VEST
|M PRECIZIEI
|25
|INSCUT
|PRECIZIEI 11
|36, 103, 460, N109
|REPUBLICA
|M REPUBLICA
|42
|GRIVIȚA
|EXPO PARK
|62, 137, 429, 431, 432, 433, N115
|GRUP ȘCOLAR AUTO
|COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU
|62, 137, 138, 429, 431, 432, 433, 478, N115
|NUFĂRUL
|DRUMUL BELȘUGULUI
|63, N101
|PALATUL PARLAMENTULUI
|URANUS
|66, 143, 182, 382, N108
|SUVEICA
|STR. SILVIA
|61, 136, 178
|COMPLEX COMERCIAL APUSULUI
|COMPLEX APUSULUI
|102, 104
|COMPLEX COMERCIAL PANTELIMON
|COMPLEX PANTELIMON
|102
|COMPLEX COMERCIAL FIZICIENILOR
|COMPLEX FIZICIENILOR
|102, 135, 123, N111
|COMPLEX COMERCIAL VITAN
|COMPLEX VITAN
|102
|COMPLEX COMERCIAL VITAN BÂRZEȘTI
|COMPLEX VITAN BÂRZEȘTI
|101, 311, 335, N104, N122, 253, 330
|COMPLEX COMERCIAL TITAN
|LIVIU REBREANU
|103
|COMPLEX COMERCIAL
|GRINDEIULUI
|112, 470
|COMPLEX COMERCIAL COLOSSEUM
|COMPLEX COLOSSEUM
|117
|COMPLEX COMERCIAL
|COMPLEX HUMULEȘTI
|137, N121
|COMPLEX COMERCIAL
|COMPASULUI
|143, N120
|COMPLEX COMERCIAL
|RÂȘNOV
|139, 226, 484
|COMPLEX COMERCIAL
|BÂRCĂ
|227
|COMPLEX COMERCIAL
|COSTINEȘTI
|205, 261
|COMPLEX COMERCIAL
|COMPLEX SISEȘTI
|102, 141, 220
|COMPLEX COMERCIAL
|GRAND ARENA
|137
|COMPLEX COMERCIAL WEST PARK
|WEST PARK
|138
|COMPLEX COMERCIAL MILITARI
|COMPLEX MILITARI
|246, 405, 408, 472, N111
|COMPLEX COMERCIAL TITAN
|COMPLEX TITAN
|261, 301, 330, 335, 450, 473, N119
|COMPLEX COMERCIAL BĂNEASA
|COMPLEX BĂNEASA
|253, 460
|COMPLEX COMERCIAL FUNDENI
|COMPLEX FUNDENI
|246
|POLICOLOR 2
|ERETULUI
|246
|PIAȚA CĂȚELU
|LACUL LALA
|304
|ICSIM
|ȘOS. ODĂI 235
|304
|ICSIM
|ȘOS. ODĂI 18
|304, 436
|CFR CENTURĂ
|PIETROȘIȚA
|304, 436
|DOI COCOȘI
|GHEORGHE IONESCU SISEȘTI
|323
|C.F.R.
|BRĂNĂȘTARI
|331, 331B
|CITY CENTER
|TIPOGRAFILOR
|335, N102
|ZEFIRUL
|STĂNESCU GHEORGHE
|122, 222, 322, 422, 423, 425
|SERE MILITARI
|VALEA LARGĂ
|122, 185, 232, 385, N101
|CARTIER TUDOR VLADIMIRESCU
|STADION STEAUA
|125, 438, 475
|IMGB POARTA 1
|M DIMITRIE LEONIDA
|125, 438, 475
|IMGB POARTA 2
|M BERCENI
|125, 141, 220, N105
|IMGB POARTA 3
|DUMITRU BRUMĂRESCU 7
|125, 438, 475
|UPETROLAM
|CREATIVE RESIDENCE
|136, 221
|ITIA
|BD. TIMIȘOARA 92
|136, 221
|COMAT AUTO
|BD. TIMIȘOARA 90
|162
|CONDAX
|SCULPTORILOR
|182, 253, 343, 460, N103
|FC JUVENTUS
|PARCUL MOTODROM
|203, 304, 403
|PASAJ OTOPENI
|TEIȘANI
|232, 438, 475
|SPITALUL DR. MARINESCU
|SPITALUL BAGDASAR-ARSENI
|232, 312
|PLATFORMA COMERCIALĂ ARCADE BERCENI
|ARCADE BERCENI
|73, 125, 141, 220, 312, N105
|PLATFORMA METALURGIEI
|AUTOBAZA OBREGIA
|86, 93, 97, N117
|GRIRO
|M GRIVIȚA
|90, N110
|SEMĂNĂTOAREA
|M PETRACHE POENARU
|95, 205, 304, 436, 476, N117
|STRĂULEȘTI
|M STRĂULEȘTI
|95, 476, N117
|PRECIZIA
|NAZARCEA
|95, 112, 476, N117
|LAROMET
|M LAMINORULUI
|95, 112, N117
|TEATRUL MASCA
|NUVELEI
|96, 421, 424, 426, 427, 428, 487
|PIAȚA 13 SEPTEMBRIE
|VÂLCELE
|96, 421, 424, 426, 427, 428, 487
|TRÂMBIȚEI
|PETRE GÂDESCU
|103
|GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL REPUBLICA
|LICEUL DRAGOMIR HURMUZESCU
|103
|BUCUR
|MILEANCA
|103, 246
|ICME POARTA 1
|ICME
|246
|CFR CĂȚELU
|GURA RACULUI
|106, 434, 483, 61, 62, 63, N115
|LUJERULUI
|M LUJERULUI
|112, 331
|DEPOZIT PAJURA
|ȘINCA
|112
|FORADEX
|SANTIAGO
|112, 135, 243, 343, 416, 449, 450, 459, 488
|PIPERA
|CLOUD 9
|253, 330
|PARC TEILOR
|PARCUL TEILOR
|112, 135, 416, 449, 459, 343, N119
|AUREL VLAICU
|M AUREL VLAICU
|243, 416, 450, 459, 488
|METROU PIPERA
|M PIPERA
|95, 686
|DRIDU
|CARTIER PAJURA
|227
|PIATA PUCHENI
|MUNTII CARPATI 100