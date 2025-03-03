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Primăria Capitalei schimbă numele a 91 de stații STB. Explicația dată de Nicușor Dan și LISTA cu noile denumiri

HotNews.ro
Autobuz STB, Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro
Autobuz STB, Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Un număr de 91 de stații ale Societății de Transport București vor primi denumiri noi, mai precise, care reflectă zonele unde sunt amplasate, a anunțat primarul general Nicușor Dan.

Modificările vor fi implementate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) în perioada 3 martie – 1 mai 2025, potrivit edilului Capitalei.

„Astfel, călătorii vor avea o experiență mai intuitivă și ușor de navigat. În plus, în cazul în care este relevant, va fi menționată și legătura cu stațiile de metrou”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

De exemplu, a spus el, Stația „Chimopar” va fi redenumită „Bd. Theodor Pallady”, stația „Policolor” va deveni „M Nicolae Teclu”, iar „Pasaj Victoria” se va numi „Spitalul Grigore Alexandrescu”.

LISTA lista stațiilor ce vor fi redenumite și liniile respective de transport în comun:

LINIIDENUMIRE ACTUALĂDENUMIRE PROPUSĂ
19, 27, 40CHIMOPARBD. THEODOR PALLADY
19, 27, 40, N111POLICOLORM NICOLAE TECLU
19, 27, 40, N111STIROMBD. THEODOR PALLADY 45
19, 27, 40, N111IOR 2LUNCA JARIȘTEI
19, 40OFICIUL POȘTAL 72IOSIF HODOȘ
16, 36GELCAPȘOSEAUA PETRICANI
16, 36, 243, 416, 450, 459, 488ROCINDIMITRIE POMPEIU 10
16, 36ELECTRONICAM PIPERA
16, 36PLATFORMA INDUSTRIALĂ PIPERABD. DIMITRIE POMPEIU
243, 416, 450, 459, 488PLATFORMA PIPERABD. DIMITRIE POMPEIU
11, 44, 162, 163, N110CARTIER 16 FEBRUARIECARTIER GIULEȘTI
1, 10, 182, N1, N10PASAJ VICTORIASPITALUL GRIGORE ALEXANDRESCU
1, 10, 439, 440, 479, N1, N10, N106STADIONSĂVINEȘTI
1, 10, 11, 25, 47, N10INOXCOMPLEX VULCAN
23, 40FAUR POARTA 4FAUR
25, 137, 138FRIGOCOMLUNCA SIRETULUI
25, 136, 322CFR COTROCENILINIEI
25CESAROMBD. PRECIZIEI
25URBISVIJELIEI
25SC VESTM PRECIZIEI
25INSCUTPRECIZIEI 11
36, 103, 460, N109REPUBLICAM REPUBLICA
42GRIVIȚAEXPO PARK
62, 137, 429, 431, 432, 433, N115GRUP ȘCOLAR AUTOCOLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU
62, 137, 138, 429, 431, 432, 433, 478, N115NUFĂRULDRUMUL BELȘUGULUI
63, N101PALATUL PARLAMENTULUIURANUS
66, 143, 182, 382, N108SUVEICASTR. SILVIA
61, 136, 178COMPLEX COMERCIAL APUSULUICOMPLEX APUSULUI
102, 104COMPLEX COMERCIAL PANTELIMONCOMPLEX PANTELIMON
102COMPLEX COMERCIAL FIZICIENILORCOMPLEX FIZICIENILOR
102, 135, 123, N111COMPLEX COMERCIAL VITANCOMPLEX VITAN
102COMPLEX COMERCIAL VITAN BÂRZEȘTICOMPLEX VITAN BÂRZEȘTI
101, 311, 335, N104, N122, 253, 330COMPLEX COMERCIAL TITANLIVIU REBREANU
103COMPLEX COMERCIALGRINDEIULUI
112, 470COMPLEX COMERCIAL COLOSSEUMCOMPLEX COLOSSEUM
117COMPLEX COMERCIALCOMPLEX HUMULEȘTI
137, N121COMPLEX COMERCIALCOMPASULUI
143, N120COMPLEX COMERCIALRÂȘNOV
139, 226, 484COMPLEX COMERCIALBÂRCĂ
227COMPLEX COMERCIALCOSTINEȘTI
205, 261COMPLEX COMERCIALCOMPLEX SISEȘTI
102, 141, 220COMPLEX COMERCIALGRAND ARENA
137COMPLEX COMERCIAL WEST PARKWEST PARK
138COMPLEX COMERCIAL MILITARICOMPLEX MILITARI
246, 405, 408, 472, N111COMPLEX COMERCIAL TITANCOMPLEX TITAN
261, 301, 330, 335, 450, 473, N119COMPLEX COMERCIAL BĂNEASACOMPLEX BĂNEASA
253, 460COMPLEX COMERCIAL FUNDENICOMPLEX FUNDENI
246POLICOLOR 2ERETULUI
246PIAȚA CĂȚELULACUL LALA
304ICSIMȘOS. ODĂI 235
304ICSIMȘOS. ODĂI 18
304, 436CFR CENTURĂPIETROȘIȚA
304, 436DOI COCOȘIGHEORGHE IONESCU SISEȘTI
323C.F.R.BRĂNĂȘTARI
331, 331BCITY CENTERTIPOGRAFILOR
335, N102ZEFIRULSTĂNESCU GHEORGHE
122, 222, 322, 422, 423, 425SERE MILITARIVALEA LARGĂ
122, 185, 232, 385, N101CARTIER TUDOR VLADIMIRESCUSTADION STEAUA
125, 438, 475IMGB POARTA 1M DIMITRIE LEONIDA
125, 438, 475IMGB POARTA 2M BERCENI
125, 141, 220, N105IMGB POARTA 3DUMITRU BRUMĂRESCU 7
125, 438, 475UPETROLAMCREATIVE RESIDENCE
136, 221ITIABD. TIMIȘOARA 92
136, 221COMAT AUTOBD. TIMIȘOARA 90
162CONDAXSCULPTORILOR
182, 253, 343, 460, N103FC JUVENTUSPARCUL MOTODROM
203, 304, 403PASAJ OTOPENITEIȘANI
232, 438, 475SPITALUL DR. MARINESCUSPITALUL BAGDASAR-ARSENI
232, 312PLATFORMA COMERCIALĂ ARCADE BERCENIARCADE BERCENI
73, 125, 141, 220, 312, N105PLATFORMA METALURGIEIAUTOBAZA OBREGIA
86, 93, 97, N117GRIROM GRIVIȚA
90, N110SEMĂNĂTOAREAM PETRACHE POENARU
95, 205, 304, 436, 476, N117STRĂULEȘTIM STRĂULEȘTI
95, 476, N117PRECIZIANAZARCEA
95, 112, 476, N117LAROMETM LAMINORULUI
95, 112, N117TEATRUL MASCANUVELEI
96, 421, 424, 426, 427, 428, 487PIAȚA 13 SEPTEMBRIEVÂLCELE
96, 421, 424, 426, 427, 428, 487TRÂMBIȚEIPETRE GÂDESCU
103GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL REPUBLICALICEUL DRAGOMIR HURMUZESCU
103BUCURMILEANCA
103, 246ICME POARTA 1ICME
246CFR CĂȚELUGURA RACULUI
106, 434, 483, 61, 62, 63, N115LUJERULUIM LUJERULUI
112, 331DEPOZIT PAJURAȘINCA
112FORADEXSANTIAGO
112, 135, 243, 343, 416, 449, 450, 459, 488PIPERACLOUD 9
253, 330PARC TEILORPARCUL TEILOR
112, 135, 416, 449, 459, 343, N119AUREL VLAICUM AUREL VLAICU
243, 416, 450, 459, 488METROU PIPERAM PIPERA
95, 686DRIDUCARTIER PAJURA
227PIATA PUCHENIMUNTII CARPATI 100
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