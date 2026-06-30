Primăria Capitalei va ridica din nou mașinile parcate neregulamentar în zona centrală / Prețul detaliat pentru recuperarea autovehicului. E dublu față de acum șapte ani

Primăria Capitalei va înființa un serviciu public de ridicare, transport și depozitare a mașinilor parcate neregulamentar în zona centrală, potrivit unui proiect aprobat marți de Consiliul General al Municipiului București. Serviciul va fi delegat Companiei Municipale Parking București și va fi operațional „în curând”, a declarat primarul Ciprian Ciucu.

Tariful propus pentru recuperarea mașinii este de minim 1.000 lei, dacă este recuperată în maxim 24h, apoi încă 150 lei pentru fiecare zi în plus.

În afara zonei centrale, de ridicarea mașinilor parcate neregulamentar se vor ocupa Primăriile de Sector.

Cinci autospeciale pentru ridicarea mașinilor. Câte pot fi ridicate într-o zi

În studiul de fundamentare scrie că delegarea serviciului către Compania Municipală Parking București este cea mai bună variantă deoarece se poate face repede, iar veniturile generate rămân în circuitul public.

Compania are deja 5 autospeciale pentru ridicarea mașinilor. Astfel, s-ar putea ridica aproape 11.000 de mașini pe an, în medie 30/zi.

Costul de operare al serviciului este estimat la 9-10 milioane lei/an, la care se adaugă investiții de 18 milioane lei în primul an, în autospeciale noi, digitalizare, etc.

Potrivit studiului de fundamentare, serviciul ar urma să fie operațional în minim 10 luni. În primele două luni se va acționa în 3 zone pilot – Piața Unirii, Piața Universității, Piața Victoriei, iar apoi în toată zona centrală.

Mai exact, este vorba despre zona delimitată de bd. Iancu de Hunedoara, Șoseaua Ștefan cel Mare, Șoseaua Mihai Bravu, Splaiul Unirii, bd. Gheorghe Șincai, Calea Șerban Vodă, Șoseaua Viilor, bulevardul Tudor Vladimirescu, Șoseaua Panduri, bulevardul Geniului, Șoseaua Grozăvești, pasajul Basarab, Șoseaua Nicolae Titulescu, Piata Victoriei. HotNews.ro a scris aici despre subiect, când proiectul s-a aflat în dezbatere publică.

Taxa de recuperare pleacă de la 1.000 de lei. Cum e în alte orașe europene

Tariful propus este de 200 euro/1000 lei. În Viena este 280 euro, în Barcelona -180 euro, în Praga – 70 euro, în Varșovia – 100 euro, potrivit studiului de fundamentare.

Defalcat, tariful propus de 1.000 lei arată astfel pentru mașinile mai mici de 5 tone:

tariful de ridicare este 400 lei

tariful de transport – 300 lei

depozitare pentru primele 24 h- 300 lei.

dacă mașina este lăsată mai mult de 24 h la depozit, fiecare zi în plus se taxează cu încă 150 lei.

De ce vrea Primăria Capitalei să ridice mașinile

„Staționarea neregulamentară reprezintă unul dintre principalii factori perturbatori ai mobilității urbane. Un serviciu eficient de ridicare este esențial pentru menținerea ordinii rutiere, scop ce nu poate fi atins cu mijloace alternative (avertizare, amenda) în absența unei sancțiuni cu efect imediat asupra continuității faptei contravenționale”, scrie în studiul de fundamentare pentru înființarea serviciului.

Tot din cauza mașinilor parcate neregulamentar, transportul public este blocat și autobuzele au întârzieri de zeci de minute.

„Datele operative ale STB arată sute de incidente anuale de imobilizare a autobuzelor și Troleibuzelor. Durata blocajelor variază între 6-8 minute și peste o ora (ex.: 74 minute pe Str. Nicolae Golescu, 90 minute pe Str. lonel Perlea). Liniile cel mai frecvent perturbate: 368, 42, 21, 90 și 70. Străzi critice: Episcopiei, Nicolae Golescu, Calea Moșilor, lonel Perlea”, mai scrie în studiul de fundamentare.

De ce nu a mai ridicat Primăria Capitalei mașinile parcate neregulamentar

Primăria Capitalei a început să ridice mașinile parcate neregulamentar în 2019, atunci fiind adoptată o hotărâre de Consiliu General în acest sens. Mașinile erau ridicate de Compania Municipală Managementul Traficului SA, iar tariful aprobat în 2019 pentru ridicarea, transportul și depozitarea mașinilor este de 500 lei.

Din 2021 însă activitatea a fost sistată deoarece, companiile municipale au intrat în procedură de desființare, cu câteva excepții.

În 2022, Consiliul General le-a permis și primăriilor de sector să ridice mașinile care sunt parcate ilegal pe marile străzi ale Capitalei, aflate în administrarea Primăriei Municipiului București (PMB). Însă Primăria Capitalei nu a mai ridicat mașini. Sectoarele ridică mașini, însă zona centrală a rămas în continuare cu probleme.