Primăria Capitalei vrea să introducă o taxă specială pentru turiștii care vin în București

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională pentru proiectul privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti pentru anul 2026, taxa urmând să fie de 10 lei pe noapte, de turist, informează News.ro.

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă vineri deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectui de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti pentru anul 2026.

Potrivit proiectului, taxa se calculează prin aplicarea unui tarif de 10 lei/noapte de turist.

Potrivit proiectului lansat de PMB, obiectivele urmărite prin instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică a municipiului Bucureşti sunt creşterea numărului de turişti, creşterea duratei de şedere a turiştilor, creşterea veniturilor obţinute din turism şi îmbunătăţirea experienţei turistice, dar şi creşterea investiţiilor în serviciile turistice din Capitală.

Plătitorii taxei speciale sunt persoanele care beneficiază de servicii de cazare în toate structurile de primire turistică de pe raza municipiului Bucureşti.

Taxa specială pentru promovarea turistică se încasează de către structura de primire turistică.

Deţinătorii platformelor online de intermediere, de tip Booking, Airnbnb, sau agenţiile de turism care vor încasa contravaloarea serviciilor de cazare vor coleca şi taxa de promovare turistică aferentă acestor servicii.