Primăria condusă de Băluță spune că „oamenii și-au exprimat nemulțumirea pentru punctajul de la Eurovision”, iar astfel a câștigat „parcul Donald Trump” în fața Maiei Sandu. Replica unui matematician

Parcului Tudor Arghezi de pe bulevardul Metalurgiei se va numi, odată cu extinderea sa, Donald J Trump, cum a vrut primarul Daniel Băluță. Maia Sandu a fost în topul preferințelor oamenilor care au votat în primele 5 zile. În fața unor acuzații de viciere a votului, Primăria Sector 4 leagă Eurovision de ce s-a întâmplat la București.

Apoi s-au aflat cum s-au strâns cifrele. În articol, un matematician, membru USR, le explică.

Votul pentru denumirea extinderii Parcului Tudor Arghezi de pe bulevarul Metalurgiei s-a desfășurat în perioada 18-25 mai (de luni până duminică), pe o platformă anunțată de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, pe pagina de Facebook.

Votul a crescut, noaptea, de la 2.000 pe oră la 10.000 pe oră

Daniel Băluță propusese ca extinderea acestui parc să se numească Donald Trump, apoi a anunțat că va consulta cetățenii, în urma criticilor primite. Pentru extinderea Parcului Tudor Arghezi, votanții au putut alege între: Francois Mitterrand, Helmut Kohl, Vaclav Havel, Jacques Chirac, Barack Obama, Joe Biden, Emmanuel Macron, Donald Trump, Angela Merkel și Maia Sandu.

La finalul votului, pe platformă au apărut doar rezultatele finale: „câștigător”, Donald Trump, cu 28.071 de voturi. Procedura a stârnit controverse, în spațiul public fiind lansate acuzații că votul a fost viciat.

„Ritmul de vot fusese de ordinul sutelor de voturi pe oră”

Emanuel Stoica, un matematician din USR, spune că a urmărit în fiecare zi votul, a făcut capturi de ecran și a documentat ce s-a întâmplat.

„Schimbările cele mai spectaculoase au avut loc sâmbătă (n.r. 23 mai), între orele 18:00 și 23:35, mai ales în ultimele minute ale acestui interval. La început s-a observat o creștere rapidă a voturilor pentru Donald Trump, care a trecut pe primul loc, în locul Maiei Sandu, iar apoi o creștere masivă a voturilor pentru Obama, care până atunci avea doar aproximativ 6%”, a explicat pentru HotNews Emanuel Stoica.

În noaptea de sâmbătă spre duminică s-a ajuns de la un ritm de vot de câteva sute de oameni/oră, la 140.000 oameni/oră, pentru câteva minute.

„Pe parcursul întregii săptămâni, ritmul de vot fusese de ordinul sutelor de voturi pe oră. Începând de sâmbătă, de la ora 18:00, acesta a crescut la aproximativ 2.000 pe oră, apoi la 10.000 pe oră, iar pentru câteva minute a ajuns chiar la 140.000 pe oră”, a explicat pentru HotNews Emanuel Stoica.

30% dintre voturi s-au înregistrat în noaptea de sâmbătă spre duminică

Din cele 116.000 voturi înregistrate în total pe platformă, de la deschiderea votului, luni, și până la închidere, duminică noapte, 40.000 s-au înregistrat în noaptea de sâmbătă spre duminică. Adică aproximativ 30%.

„În acest mod, numărul total de voturi a crescut brusc de la aproximativ 30.000 la aproape 70.000, iar distribuția opțiunilor s-a modificat radical. Astfel de salturi bruște de participare și schimbări majore de opțiuni într-un interval atât de scurt sunt greu de imaginat în cazul unui vot autentic”, a afirmat Stoica.

El spune că a urmărit votul pe platformă strict din curiozitate.

„Am urmărit sondajul zilnic, destul de atent. Mi s-a părut interesantă inițiativa unei consultări publice. Cu toate acestea, ideea de a denumi parcuri după persoane aflate încă în viață, mai ales persoane în funcție, mi s-a părut de la început discutabilă. Indiferent de părerile pe care le avem despre Trump, Maia Sandu, Macron sau Merkel, o evaluare corectă a unei personalități publice are nevoie de timp și de depășirea pasiunilor de moment”, a explicat Emanuel Stoica.

„O platformă construită ad-hoc, pe care se putea vota repetat”

Însă, pe parcurs, a descoperit mai multe probleme care au ridicat semne de întrebare.

„Am observat rapid că votul putea fi foarte ușor viciat, iar toate indiciile arată că acest lucru s-a și întâmplat. Se putea vota de mai multe ori, fiind necesară doar introducerea unei adrese de e-mail. În plus, adresa nu trebuia să fie reală și nici măcar personală. Putea fi orice text care semăna cu o adresă validă.

Așa s-a desfășurat votul în primele cinci zile. Abia în a șasea zi a fost introdusă validarea prin e-mail, ceea ce presupunea folosirea unei adrese funcționale. Însă până atunci aproximativ 90% dintre voturi – reale sau false – fuseseră deja înregistrate, iar clasamentul și procentele au rămas practic neschimbate ulterior”, a explicat Emanuel Stoica.

Astfel, rămâne problema de credibilitate a întregii proceduri.

„Consultarea nu a fost organizată pe o platformă externă securizată, cu mecanisme clare de validare, ci pe un site simplu creat de primărie cu doar o zi înainte. Un astfel de site putea afișa sau contabiliza foarte ușor orice altceva decât voturi reale exprimate de persoane distincte. O platformă construită ad-hoc, pe care se putea vota repetat sau automatizat și unde s-a produs într-un timp foarte scurt o explozie aparent artificială a participării, nu poate genera rezultate cu adevărat credibile”, a mai spus Emanuel Stoica.

Primăria Sector 4: „Este o platformă independentă”

HotNews a solicitat Primăriei Sectorului 4 istoricul votului pe platformă și explicații legate de faptul că în ultima noapte de vot s-a înregistrat un număr atît de mare de voturi.

„Noi nu putem să ne exprimăm în privința datelor care există în spatele platformei pentru că noi nu avem acces la datele din platformă. Noi am văzut datele din exterior, am urmărit evoluția și schimbarea clasamentului. Votul nu s-a desfășurat pe o platformă a Primăriei. Este o platformă independentă”, a transmis biroul de presă al Primăriei Sectorului 4, la solicitarea HotNews.

Platforma a fost înființată special pentru acest vot, cu o zi înainte, iar primarul Daniel Băluță a anunțat pe Facebook existența ei și demersul de vot popular. Edilul nu a spus clar cine a înființat platforma, dacă demersul este al său sau al Primăriei.

„S-a creat și acolo un val de nemulțumire pornind de la Eurovision”

În ceea ce privește răsturnarea de situație din ultima zi de vot, când Maia Sandu, care era mult în față, a pierdut din cauza unui vot masiv pentru Donald Trump, reprezentanții instituției spun că, din observațiile făcute de ei, ar putea fi o legătură cu Eurovisionul și cu votul juriului din Republica Moldova pentru reprezentanta României.

„Noi nu suntem specialiști nici în IT și nici în punctajul de la Eurovision, dar am văzut, pe pagina de Facebook a domnului primar, că s-a creat și acolo un val de nemulțumire, oameni care își exprimau dezaprobarea pentru punctajul pe care Republica Moldova l-a dat României la Eurovision. Dar asta este o percepție a noastră. Probabil și lucrul ăsta a făcut ca ierarhia finală a votului să fie alta decât cea pe care o văzusem în poza de la începutul votului”, spune biroul de Presă al Primăriei Sectorului 4.

„La patinoar s-au mobilizat asociațiile de profil”

Pe aceeași platformă s-a putut vota și pentru denumirea Patinoarului Berceni. Numele propuse de Primăria Sectorului 4: Ivan Patzaichin, Doru Tureanu, Ion Panțuru, Mihaela Peneș, Mircea Lucescu, Elisa Leonida Zamfirescu, Dan Grecu, Argentina Menis, Vasile Dîba.

Rezultatul anunțat pe platformă: „câștigător” Doru Tureanu, fost jucător de hochei pe gheță, cu 21.648 de voturi.

În privința acestui vot, și acolo, în primele patru zile în frunte a fost Mircea Lucescu, apoi, în ultima zi, pe primul loc a trecut Doru Tureanu. Aici, explicația Primăriei este mobilizarea făcută de asociațiile de profil.

„În cazul patinoarului Bercene Arena am avut semnale clare că oamenii s-au mobilizat pentru a-l alege pe Doru Turean. Mircea Lucescu a plecat din pole position, cu un procent foarte mare, dar comunitatea iubitorilor de hochei pe gheață s-a mobilizat, au creat inclusiv pagini de Facebook. Federația Română de Hochei pe Gheață a făcut postare cu link-ul platformei la care se putea vota și votul s-a schimbat radical”, se arată în răspunsul dat de biroul de presă al Primăriei Sector 4.

„Din punctul nostru de vedere, lucrurile s-au desfășurat normal”

În ceea ce privește acuzațiile de fraudare a votului, reprezentanții instituției spun că fiecare e liber să-și exprime punctul de vedere:

„Libertatea de exprimare este un drept fundamental de care cu toții beneficiem în țara în care trăim. Din punctul nostru de vedere, lucrurile au evoluat și s-au desfășurat normal, fără probleme, fără chestiuni care să ridice semne de întrebare. Am primit garanții din partea celor care au gestionat platforma că nu au fost probleme din acest punct de vedere, că datele au fost prelucrate în condiții de maximă responsabilitate și doar pentru acest vot online”.

„S-au implicat activ mulți influenceri”

Cu explicații despre votul pentru alegerea numelui parcului de pe bulevardul Metalurgiei a venit și viceprimarul Sectorului 4, Andrei George Trocan (PSD), în ședința de marți a Consiliului Local.

El a spus că platforma nu este a Primăriei sau a Consiliului Local, ci „a fost pusă la dispoziție de domnul primar pentru consultarea publicului”. Pe scurt, că nu a fost făcută de Primăria Sectorului 4, ci la comanda primarului, fără a da alte detalii.

În ceea ce privește votul masiv de sâmbătă noapte, Trocan a spus și el că poate fi o reacție la votul de la Eurovision:

„Parcurgând foarte multe comentarii care au fost adresate de-a lungul zilelor respective, s-a observat un trend în ultimele 3-4 zile de vot, în ceea ceea ce o privește pe Maia Sandu, unde utilizatorii și votanții au fost, mare parte dintre ei, deranjați pentru rezultatul pe care concurentul României l-a înregistrat la Eurovision”.

Viceprimarul Sectorului 4 a mai spus că oamenii au fost mobilizați de influenceri.

„În ultimele zile de vot s-au implicat activ mulți influenceri care, la rândul lor, au mobilizat persoane care au votat pe platformă. Așa puteți să vă explicați de ce activitatea a fost mai intensă la sfârșitul exercițiului de vot”, a explicat Trocan.

„Sistemele de protecție și monitorizare la vot au fost adaptate constant”

El a admis că au fost probleme, însă a spus că s-a acționat la timp.

„Cel mai mare val de trafic suspect a fost observat duminică, în jurul orei 1:25, când a existat o creștere neobișnuită a voturilor pentru Barack Obama. În urma verificărilor tehnice au fost identificate tentative de folosire a proxy-urilor, adrese de IP publice, adică mai multe calculatoare și mai multe variante de e-mail pentru multiplicarea votului. Ca măsură rapidă au fost activate filtre suplimentare și au fost eliminate măsurile rămase prin care se putea genera multiplu”, a explicat Trocan.

Acesta spune că a fost blocată inclusiv metoda folosită pentru crearea mai multor variante ale aceleiași adrese de e-mail.

„Sistemele de protecție și monitorizare au fost adaptate constant pe parcurs în funcție de tipurile de trafic și metodele observate. Scopul principal a rămas menținerea unui proces transparent și echilibrat pentru utilizatorii platformei”, a declarat Trocan.

Daniel Băluță anunțase încă din aprilie că vrea ca parcul să se numească Donald Trump

„Mulțumesc tuturor celor peste 116.000 de persoane care au votat, în ultimele zile, pentru denumirea extinderii Parcului Tudor Arghezi și a patinoarului Berceni Arena! Așa cum oamenii au decis, partea nouă a parcului va primi denumirea „Donald Trump”, iar patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, o legendă a hocheiului românesc, recunoscută la nivel mondial. În zilele următoare, vom face și demersurile necesare pentru ca decizia voastră să fie implementată”, a scris primarul Daniel Băluță pe Facebook, după încheierea votului.

La începutul lunii aprilie, primarul anunțase că noul parc amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi va fi denumit „Donald J. Trump” în onoarea președintelui american și a legăturilor României cu SUA.

„Comunitatea noastră, a Sectorului 4, poate deveni parte a unei povești globale, de prietenie și respect între națiuni. Anul acesta, când Statele Unite vor sărbători 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență, momentul ce a marcat nașterea națiunii americane, și noi vom putea marca lucrul acesta într-un mod deosebit”, a scris la vremea respectivă Băluță, pe Facebook.

El a afirmat că, pentru a marca această sărbătoare, noul parc, ce este amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi, „va purta numele actualului președinte al Statelor Unite, Donald J. Trump, ca simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc.”

Când va fi gata Parcul Donald Trump

Lucrările de extindere cu încă 4 hectare a Parcului Tudor Arghezi de pe bulevardul Metalurgiei au fost începute de Primăria Sectorului 4 toamna trecută.

„Din suprafața totală de 40.000 de metri pătrați care va fi adăugată parcului, trei sferturi va fi doar spațiu verde, cu peste 1.000 de arbori, arbuști, flori și fâșii plantate, iar restul va găzdui locuri de joacă pentru copiii mai mici ai Sectorului 4 (peste 6.000 de metri pătrați), alei pietonale și infrastructură necesară iluminatului public”, anunța atunci Primăria Sectorului 4.

Lucrările la parcul „Donald J Trump” ar urma să fie gata în acest an, potrivit Primăriei.