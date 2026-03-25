Primăria lui Robert Negoiță vrea să dea 390 milioane lei pentru înălțarea trecerilor de pietoni și pentru amenajarea intersecțiilor / Trei piețe din Sector vor fi modernizate

Primăria Sectorului 3 va cheltui circa 390 milioane lei pentru înălțarea trecerilor de pietoni și amenajarea intersecțiilor și 74 milioane lei pentru modernizare piețelor Miniș, Râmnicu Sărat și Iosif Albu, potrivit unor proiecte adoptate, miercuri, de Consiliul Local Sector 3.

Este vorba despre înălțarea a 826 treceri de pietoni din Sectorul 3 și 274 de intersecții. Scopul este „creșterea siguranței rutiere, în special în preajma unităților de învățământ”.

„Scopul investiţiei este reprezentat de sporirea siguranței traficului pietonal din Sectorul 3. În acest sens sunt propuse lucrări de amenajare pentru un număr de 1100 de intersecții și treceri de pietoni, precum şi măsuri de conştientizare a siguranței rutiere. Proiectul va fi finanțat prin intermediul Programului Regional București-Ilfov 2021-2027”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat.

Lucrările presupun:

Amenajarea intersecțiilor la nivel: construirea de sensuri giratorii noi, reamenajarea intersecțiilor prin schimbarea caracteristicilor geometrice (benzi dedicate pentru viraje la stânga, asigurarea vizibilității)

Amenajarea trecerilor de pietoni (treceri pietonale ridicate, iluminat suplimentar pe treceri, cu lămpi LED direcționate, semnalizare luminoasă și marcaje colorate);

Îmbunătățirea semnalizării verticale și orizontale;

Proiectul a fost modificat de mai multe ori în ultimele luni, variante diferite fiind adoptate, pe rând, în Consiliul Local.

Modernizarea piețelor

Lucrările presupun demolarea construcțiilor vechi și construirea unor piețe noi. Autoritatea locală estimează că lucrările la Piața Miniș vor costa 42 milioane lei, la Piața Râmnicu Sărat – 15,6 milioane lei, iar la Piața Iosif Albu – 16,4 milioane lei.

„Proiectul presupune: demolarea integrală a construcției comerciale existente, aflată într-o stare avansată de degradare, construirea unei piețe agroalimentare moderne, sigure și complet funcționale, realizată pe o structură hibridă din metal şi beton armat, realizarea lucrărilor necesare pentru atingerea standardului de eficiență energetică nZEB, prin utilizarea unei anvelope performante, și a panourilor fotovoltaice”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat.

La fiecare dintre cele 3 piețe, Primăria Sectorului 3 estimează că lucrările vor dura 1 an. Sursa de finanțare este bugetul local.



