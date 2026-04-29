Primăria Sectorului 4 va cheltui până la 6,2 milioane de euro cu împrejmuirea șantierelor de termoficare, pentru „confort urbanistic”

Proiectul, propus pentru „a asigura confortul urbanistic”, a fost adoptat marți, în ședința Consiliului Local Sector 4, aceeași în care a primit undă verde și gardul de jumătate de milion de la Parcul Natural Văcărești.

Cei 6,2 milioane de euro vor fi folosiți pentru împrejmuirea șantierelor, unde Primăria Capitalei schimbă țevile de termoficare, cu borduri prefabricate înalte, garduri metalice, paza și iluminarea acestora, potrivit proiectului.

Împrejmuirile au apărut încă de acum câteva săptămâni, deși proiectul abia marți a fost aprobat de Consiliul Local.

„Zona de organizare de şantier va fi amplasată în zona de lucru a fiecărui punct termic prin montarea unor elemente prefabricate din beton, în spatele cărora se va instala un gard metalic provizoriu. Se vor respecta normele şi regulile de protecție și siguranța muncii în vigoare, se va avea grijă de siguranța tuturor persoanelor prezente pe şantier, se va asigura împrejmuirea, paza, supravegherea și iluminarea lucrărilor pe perioada execuției şi până la recepția acestora”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat.

USR a votat împotrivă

Scopul este de a asigura cetățenilor sectorului 4 confortul urbanistic şi de mediu şi de a spori siguranța zonei exterioare şantierului în care se desfășoară lucrările de modernizare a sistemului de termoficare, se mai arată în document.

„Proiectul se va adapta la natura lucrărilor şi la situația concretă din teren/amplasament, astfel încât aceasta să nu afecteze accesul în incintă şi buna desfășurare a lucrărilor aferente şi se vor lua toate măsurile necesare astfel încât accesul copiilor/locatarilor să nu fie permis în zonele de organizare de şantier. Pentru accesul locatarilor se vor utiliza punctele de acces existente în blocuri”, se arată în proiectul de hotărâre adoptat.

Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru și 7 împotrivă. Consilierii USR spun că au votat împotrivă, alături de REPER.

„Vorbim despre aproximativ 6 milioane de euro cheltuite pe borduri și garduri provizorii în Sectorul 4. Aceste borduri au fost achiziționate inițial pentru a înlocui gardurile dintre blocuri, un proiect abandonat după opoziția cetățenilor. Astăzi, ele sunt reutilizate sub pretextul organizării șantierelor, doar pentru a justifica cheltuieli deja făcute. Este o risipă evidentă a banului public, iar USR va vota împotriva acestor proiecte”, a declarat, pentru HotNews, Paul Ene, consilier local USR.

Asigurarea organizării de șantier se face în baza unui protocol de colaborare cu Termoenergetica.