Primăria Sectorului 4 vrea să cumpere foișoare de trei milioane de euro. Consilier: Prețul unui foișor este cât al unei garsoniere cu centrală

Primăria condusă de Daniel Băluță vrea să cheltuiască până la 8,2 milioane de lei pentru plantarea de arbori,pe două străzi, potrivit unui proiect aprobat joi, de Consiliul Local. În plus, vrea să cumpere foișoare în valoare de până la 15,4 milioane de lei, adică peste 3 milioane de euro. Din proiectul de hotărâre reiese că lucrările ar urma să fie făcute cu bani împrumutați, luați pe credit.

Potrivit proiectului de hotărâre aflat pe site-ul Primăriei Sectorului 4, societatea comercială „Totul Verde” (fostul ADP) vrea să amenajeze peisagistic, prin plantare de copaci, străzile Poștalionului și Drumul Jilavei. Pentru strada Poștalionului, costurile se ridică la 4,4 milioane de lei, conform indicatorilor tehnico-economici aprobați. Din această sumă, proiectarea și asistența tehnică costă 174.000 lei, utilitățile – 66.000 lei, iar restul banilor sunt alocați pentru plantare de copaci și amenajare peisagistică.

Pentru strada Drumul Jilavei, costurile estimate prin indicatorii tehnico-economici se ridică la circa 3,8 milioane lei, din care proiectarea și asistența tehnică 154.000 lei, utilitățile – 58.000 lei, iar restul achiziționarea și plantarea arborilor.

Consilier USR: Prețul mediu al unui foișor e de 59.000 de euro, cât costă o garsonieră

„Amenajarea peisagistică” implică și instalarea de foișoare în sectorul 4. Costurile estimate se ridică la 15,3 milioane lei, potrivit indicatorilor tehnico-economici. Din această sumă, utilităție sunt circa 235.000 lei, iar proiectarea și asistența tehnică, 561.000 lei.

Potrivit unei anexe a proiectului de hotărâre, transmisă consilierilor, dar nepublicată pe site de Primăria condusă de Daniel Băluță, compania „Totul verde” spune că este vorba despre montarea a: 40 de foișoare cu diametrul de peste 3 metri, cu gard, a șase bănci, trei mese, plus suport, 12 foișoare cu diametrul de peste 5 metri, cu gard. Informația a fost omisă și din raportul de specialitate publicat pe site-ul Primăriei Sectorului 4.

Liderul consilierilor USR, Paul Ene, spune că, la indicatorii aprobați, făcând un calcul simplu, reiese o cheltuială de aproape 59.000 de euro pentru fiecare foișor. Adică, prețul unei garsoniere în Sectorul 4.

„Primăria vrea să cumpere foișoare la preț mediu de 59.000 de euro pentru zona Poștalionului. Știți cât costă o garsonieră în aceeași zonă? 60 de mii de euro, cu centrală proprie”, a scris consilierul local pe pagina de Facebook.

Consilierii locali USR Sector 4 au depus, joi, un proiect de hotărâre de Consiliu Local pentru declanșarea unui audit extern la compania „Totul Verde” S.A., responsabilă de administrarea domeniului public.

„Compania Totul Verde a devenit o gaură neagră pentru banii Sectorului 4. Vorbim despre sute de milioane de lei cheltuite anual fără transparență reală și fără un control public eficient. Achizițiile sunt opace, iar exemplele recente, de la foișoare de 59.000 de euro bucata, până la bolarzi și ghivece la prețuri supraevaluate, arată un mod de operare care sfidează bunul-simț și responsabilitatea față de banul public. Această companie nu mai poate funcționa fără o verificare serioasă. Auditul pe care îl propunem nu este opțional, ci absolut necesar pentru a face lumină și pentru a opri risipa banilor publici”, afirmă consilierul USR Paul Ene.

Rămâne de văzut dacă acesta va fi pus pe ordinea de zi a viitoarelor ședințe de Consiliu Local viitoare și adoptat.

Cum explică Primăria condusă de Daniel Băluță

Contactați de HotNews, reprezentanții Primăriei Sectorului 4 spun că sumele aprobate în ședința de Consiliu Local sunt maximale, iar prețul se va stabili în urma achiziției publice:

„Cu titlu general, valorile la care faceți referire și care au fost adoptate în ședința Consiliului Local al Sectorului 4 din data de 19 martie reprezintă indicatori tehnico-economici (valori maximale estimate de către proiectant, în urma realizării unui studiu de fezabilitate pentru un număr de 52 de locații). Prețurile de execuție, însă, sunt stabilite în urma selectării ofertei cu prețul cel mai scăzut dintre ofertele celor 4 asocieri câștigătoare ale acordului cadru, încheiat în urma derulării unei proceduri de licitație publică”.

Reprezentanții instituției spun că vor fi amplasate foișoare doar în 26 din cele 52 de locații studiate, iar prețul de achiziție pentru un foișor este estimat la 60.000 de lei.

„Astfel, în privința proiectului de amenajare peisagistică ce presupune montarea de foișoare, acestea vor fi amplasate doar în 26 de locații din cele 52 studiate. În urma contractării, valoarea de execuție va cuprinde prețul unitar pe foișor, precum și toate activitățile conexe amplasării, montării și racordării acestuia la energia electrică, valoare rezultată din selectarea ofertei cu prețul cel mai scăzut dintre ofertele celor 4 asocieri câștigătoare ale acordului-cadru. Pentru exemplificare, prețul de achiziție pentru un foișor de tip 1 este estimat la aproximativ 60.000 de lei”, se arată în răspuns.

În ceea ce privește plantarea arborilor pe străzile Poștalionului și Drumul Jilavei, reprezentanții instituției spun că este vorba despre întreaga amenajare peisagistică, iar prețul plătit în final va fi mai mic, undeva la 3.000 lei/arbore.

„Proiectele de amenajare peisagistică implică plantarea unui număr de aproximativ 530 de arbori maturi, cu o circumferință de peste 20 cm și un coronament deja dezvoltat, care să contribuie semnificativ la reducerea poluării și la creșterea calității aerului. Prețul rezultat în urma ofertării pentru un arbore este de aproximativ 3.000 de lei, conform valorilor prevăzute în acordul-cadru”, se mai arată în răspuns.