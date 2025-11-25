Primarul acuzat de agresiune sexuală și viol după apariția unor imagini din biroul său, plasat în arest la domiciliu

Judecătoria Bistrița a decis, marți seară, plasarea primarului comunei Livezile, Traian Simionca, în arest la domiciliu pentru 30 de zile, potrivit soluției publicate pe portalul instanțelor de judecată. Edilul a fost reținut ieri, la trei săptămâni după apariția în spațiul public a unor imagini în care acesta apărea în ipostaze intime cu o angajată, în biroul său din primărie De asemenea, judecătorul a dispus ca, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Instanța a respins propunerea de luare a măsurii arestului preventiv formulată de procurori.

„Respinge ca neîntemeiată propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița, de luare a măsurii preventive a arestului preventiv față de inculpatul S.T. În baza art. 227 alin. 2 Cod procedură penală, art. 218 Cod procedură penală și art. 221 Cod procedură penală, dispune luarea măsurii preventive a arestului la domiciliu (…), pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 25.11.2025 și până la data de 24.12.2025, inclusiv”, se arată în soluția comunicată de Judecătoria Bistrița, potrivit Agerpres.

Decizia poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunțare cu inculpatul și de la comunicare cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița.

Traian Simionca, în vârstă de 56 de ani, fusese reținut, luni, pentru 24 de ore, în urma perchezițiilor efectuate de polițiști la sediul Primăriei comunei Livezile și la domiciliile unor persoane fizice.

Polițiștii din Bistrița Năsăud au anunțat pe 5 noiembrie că efectuează cercetări cu privire la comiterea infracțiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private, în urma apariției unor imagini în care primarul comunei Livezile, Traian Simionca, apare în ipostaze intime alături de o angajată, în biroul acestuia.

În urmă cu o zi, autortitățile au anunțat că edilul este cercetat și pentru viol.

„Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița sub aspectul comiterii infracțiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, violarea vieții private și viol. Precizăm că persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean, conform infobistrița.ro.

În imagini, primarul comunei Livezile, Traian Simionca, ii ridică rochia, în timp ce aceasta încearcă să o tragă mai jos. El este surprins și când o sărută.

Imaginile realizate în biroul primarului s-au viralizat pe rețelele de socializare, după ce, potrivit publicației locale Bistrițeanul, edilul le-a pus la „stare” pe WhatsApp cu textul „partidă de amor”. Ulterior, Simioanca a spus că fotografiile sunt trucate.

„Cel mai probabil e cineva care sau a vrut să îmi facă o farsă sau a vrut să mă denigreze folosind inteligența artificială și făcând poze trucate. Am contactat un avocat care să întreprindă toate demersurile legale ca să găsească vinovatul și care să plătească conform legii! Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”, a spus, miercuri, după apariția pozelor, primarul din comuna Livezile.