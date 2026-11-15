Primarul Buzăului îl acuză pe ministrul fondurilor europene, colegul său de partid, că „a venit să execute un atac politic”

Primarul social-democrat Constantin Toma, un critic constant al conducerii partidului, l-a acuzat pe ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, că a mers la Buzău ca „să îndeplinească agenda politică a conducerii PSD”.

Primarul Buzăului a susținut, într-o postare de duminică pe Facebook, că ministrul PSD al fondurilor europene s-a deplasat sâmbătă la Buzău ca „să execute un atac politic”.

„Ministrul Mihai Ghigiu a venit la Buzău cu o singură misiune: să execute un atac politic! Nu să ajute comunitățile locale, nu să găsească soluții pentru investițiile blocate, ci să îndeplinească agenda politică a conducerii PSD”, a scris Constantin Toma, care a demisionat din funcțiile de conducere din PSD la începutul verii.

Afirmațiile edilului vin în contextul în care, sâmbătă, în marja vizitei la Buzău, ministrul Mihai Ghigiu spusese că „aproape 80 de milioane de euro, cea mai mare finanțare din România obținută de o autoritate locală pentru reabilitarea termică și consolidarea blocurilor, s-au pierdut în birocrație și în hârtiile de la primărie”.

„Din lipsă de implicare administrativă, orașul a devenit, din păcate, un exemplu de «așa nu»”, a adăugat Ghigiu.

Toma: „Realitatea este însă cu totul alta”

Constantin Toma a susținut că „realitatea este însă cu totul alta decât cea prezentată” de Mihai Ghigiu.

Potrivit edilului, banii atrași de Primăria Buzău pentru reabilitarea termică și consolidarea blocurilor „nu s-au pierdut pentru că Primăria nu și-a dorit să realizeze proiectul, ci din cauza birocrației excesive, a procedurilor greoaie și a întârzierilor care au făcut imposibilă încadrarea lucrărilor în termenele impuse prin PNRR”.

El l-a acuzat pe colegul său de partid că, în loc „să fie preocupat de proiectele administrațiilor locale, de investiții și de soluțiile pentru problemele cu care se confruntă primarii”, la întâlnirea regională la dedicată dezvoltării comunităților din Sud-Est, „a preferat să transforme o întâlnire importantă pentru regiune într-un prilej de atac politic, reluând acuzațiile privind pierderea finanțării PNRR pentru reabilitarea blocurilor din Buzău”.

„Mai mult, domnul ministru s-a deplasat personal la unul dintre blocurile rămase nereabilitate și a discutat cu locatarii despre această situație. Pentru mine, succesiunea acestor gesturi ridică o întrebare legitimă: a venit ministrul Ghigiu la Buzău pentru a identifica soluții sau pentru a executa un atac politic? Din punctul meu de vedere, întreaga desfășurare a vizitei seamănă mai degrabă cu o acțiune politică atent pregătită”, a mai spus Constantin Toma.