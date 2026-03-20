Primarul Capitalei, mulțumit „doar parțial” după votul din Parlament: „Suntem tot în filmul unui buget de bazar”

Primarul general Ciprian Ciucu a declarat că Bucureștiul a primit „o alocare mai corectă” în 2026 față de anii trecuți, dar a reclamat că sumele pentru cele șapte primării din oraș au fost negociate „tot în funcție de mușchii politici” în cadrul coaliției de guvernare, „nu în funcție de responsabilitățile reale și de nevoile de finanțare a serviciilor publice”.

Într-un mesaj transmis vineri pe Facebook, după adoptarea bugetului pentru 2026 de către Parlament, primarul Capitalei a spus că este mulțumit „doar parțial” de alocarea primită.

„Chiar dacă am primit o alocare mai bună anul acesta, raportată la anii 2024 și 2025, suntem tot în filmul unui buget de bazar, în care se negociază în cadrul Coaliției, an de an cât va primi PMB, cât vor primi primăriile sectoarelor. Nu în funcție de responsabilitățile reale și de nevoile de finanțare a serviciilor publice, ci în funcție de mușchii politici. Acest lucru nu este normal!”, a scris Ciprian Ciucu.

El consideră că este nevoie „de o formulă predictibilă, dată de legea Finanțelor Publice”, care „nu se modifică an de an”, „și să nu mai stăm în acestă incertitudine păguboasă”.

Ce a spus despre aplicarea referendumului

Ciprian Ciucu a vorbit și despre aplicarea referendumului care a avut loc în noiembrie 2024, când bucureștenii s-au exprimat, printre altele, pentru ca repartizarea banilor din taxe și impozite între Primăria Capitalei și cele de sector să fie aprobată de către Consiliul General.

„A fost pus în aplicare referendumul? Și da și nu. Da, pentru că banii vor fi distribuiți prin Consiliul General în acest an. Nu, pentru că acest lucru s-a pus în legea Bugetului, care se dă în fiecare an. Deci, anul acesta da, anul viitor vom vedea”, a explicat edilul.

El a spus că rămâne de văzut dacă este bine că bugetul va fi distribuit de către Consiliul General, deoarece „până în acest moment nu avem o majoritate clară, negociată și statuată, ci avem majorități conjuncturale”.

„Pe termen lung este periculos, în funcție de majoritățile viitoare, ca banii să fie alocați de către Consiliul General. Consiliul General este un for deliberativ care ține cont mai puțin de nevoi și de proiecte, ci de majorități politice. Prin absurd să spunem, ar putea da toți banii la Sectoare. Sau, pe toți, la PMB”, a adăugat Ciprian Ciucu.

„Sper că Nicușor Dan va fi garantul înțelegerilor din Coaliție”

Primarul Capitalei crede că, dacă partidele de guvernământ vor respecta înțelegerile convenite în cadrul coaliției, „anul acesta va fi trecut cu bine și voi avea liniștea să mă ocup de proiectele și de reformele promise”.

„Dacă nu ne vom ține de cuvânt (eu nu îmi încalc cuvântul), va fi greu, poate urma o perioadă de incertitudine. Sper că dl. Președinte Nicușor Dan va fi garantul înțelegerilor din Coaliție, deși nu a participat direct la discuții, dar i s-au adus la cunoștință”, a mai declarat primarul general Ciprian Ciucu.