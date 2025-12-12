Primarul care a comparat documentarul Recorder cu execuția soților Ceaușescu, atacat dur din propriul partid. „Mentalitate primitivă”

Mihai Chirica, cu ocazia Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, la o ceremonie organizată la cimitirul Eternitatea din Iași. FOTO: Inquam Photos / Miruna Turbatu

După ce primarul liberal al Iașului, Mihai Chirica, a spus că nu i-a plăcut documentarul Recorder „Justiție Capturată”, acesta a primit o replică dură chiar din interiorul PNL.

Liderul filialei din Iași a partidului, Alexandru Muraru, a publicat un lung mesaj în care se delimitează ferm de afirmațiile edilului, denunțând o „ofensă publică” din partea lui Chirica.

„Mă delimitez categoric de declarațiile primarului Mihai Chirica referitoare la documentarul Recorder și la istoria recentă a României. Ele sunt incompatibile cu valorile și principiile Partidului Național Liberal. Într-un moment de criză morală a statului român, nu avem voie nici să relativizăm gravitatea fenomenului corupției și nici criminalitatea dictaturii comuniste. A numi Revoluția din 1989 și execuția unui dictator criminal drept «o boacănă» sau «o nenorocire» nu e doar o opinie controversată, este o ofensă publică. Într-un spațiu public sănătos, declarația domnului primar e un semnal de alarmă”, a scris Muraru, într-o postare pe pagina lui de Facebook, vineri seară.

Conform liderului PNL Iași, la fel de gravă este ideea că investigarea şi chestionarea critică a unor posibile abuzuri din justiţie ar reprezenta o formă de „sinucidere” a statului.

„Această mentalitate, de sorginte primitivă, confundă stabilitatea cu tăcerea și loialitatea cu complicitatea. Statul de drept nu este slăbit de investigații jurnalistice sau de magistrați care rup tăcerea, ci de incompetență, de rețele de influență și de prescrierea dosarelor ca regulă, nu ca excepție. A cere socoteală pentru aceste derapaje nu înseamnă a „împușca” justiția, ci a o curăța. Statul nu se sinucide când își examinează justiția. Se sinucide când o declară deasupra oricărei întrebări”, a adăugat Muraru.

Dacă cineva ar fi sperat ca disfuncțiile sistemului judiciar să îi fie favorabile, prin amânări, blocaje sau prescrierea dosarelor, atunci, spune liderul PNL Iași, „iritarea față de protestele civice și față de cererile de reformă devine explicabilă în această logică strâmbă”.

„Nu este însă o logică democratică, ci una profund nocivă, care inversează vinovățiile și tratează cererea de responsabilitate ca pe o amenințare. În fine, reducerea indignării publice la o «boacănă sezonieră» trădează un dispreț profund față de cetățeni. Românii revoltați de dezvăluirile recente nu sunt copii neastâmpărați; ei sunt cetățeni europeni care refuză transformarea României într-o feudă. Libertatea de a critica puterea, fie ea politică sau judecătorească, nu este un moft și nu poate fi ironizată în intervenții publice de o asemenea manieră”, mai afirmă Muraru, care punctează că partidul său „nu poate sta în două luntri”.

„Nu putem fi, în același timp, partidul reformei europene și al modernizării statului, și partidul care relativizează dictatura ceaușistă și deplânge existența unor anchete jurnalistice independente. Această ambiguitate nu este doar politică, ci mai ales morală”, a conchis liderul PNL Iași.

„Sincer să fiu, n-am plâns”

Reacția lui Muraru vine după ce Mihai Chirica, întrebat vineri la postul „Radio Hit” cum i s-a părut documentarul Recorder, a răspuns: „Sincer să fiu, n-am plâns”.

El a făcut o trimitere directă la execuția soților Nicolae și Elena Ceaușescu, în decembrie 1989, chiar de Crăciun.

„Nici n-am râs, dar m-a apucat așa o teamă, pentru că noi cred că am devenit un popor blestemat. În preajma Crăciunului, mereu facem câte o boacănă majoră, de la împușcarea unui dictator și alte nenorociri… Dar ceea ce se întâmplă, mie mi se pare, sub media națiunii, adică să ne împușcăm în cap sistemul judiciar, considerându-l în totalitate corupt, mi se pare cea mai mare prostie pe care putea să o facă poporul român față de propriul lui stat”, a afirmat Chirica, potrivit 7iasi.ro.

„Nici pe departe nu mi-a plăcut. Nu spun că nu sunt uscături, sunt convins. Aș putea să scriu eu două, trei cărți despre asta, uitându-mă la propria mea piele, dar nu despre asta vorbim. Nu despre problema mea, nu despre problema lui «X-ulescu», a declarat Chirica.

„O să iasă tot cei care cu adevărat au făcut infracțiuni, să spună, vedeți, sistemul m-a băgat în pușcărie, eram corect, eram Albă ca Zăpada, ceea ce prin dovezi se dovedește că nu-i corect, iar cei care într-adevăr au fost victimele sistemului, că portocalele știm foarte bine că s-au vândut prin județul Prahova și prin alte părți, Argeș, or să-i susțină pe ăia care-s cu adevărat infractori și o să spună: «și noi am fost victime» și facem un haos nenorocit în care nimeni nu are dreptate”, a mai susținut primarul din Iași.