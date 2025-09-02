Primarul care trebuie să facă cele mai multe concedieri, peste 300 de oameni: „Nu am o problemă cu cifrele, dar nicio situație nu seamnă cu altele”

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a declarat, pentru HotNews, că procesul de concedieri anunțat de Guvern trebuie să țină cont nu doar de cifre, ci și de organizarea internă a fiecărei primării și de „calitatea serviciilor publice livrate cetățenilor”. El afirmă că situația din instituția pe care o conducere este diferită inclusiv față de cea a celorlalte primării de sector din București.

Într-un document dat publicității de Guvern, Primăria Sectorului 2 conduce în clasamentul instituțiilor de unde trebuie tăiate cele mai multe posturi ocupate. Documentul analizează câte posturi sunt alocate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în funcție de populaței, câte dintre aceste posturi sunt ocupate și ce ar însemna o reducere cu 40% sau 45% a posturilor ocupate.

Iar în acest tabel, care cuprinde 3.228 de orașe și comune, din toate județele, Primăria Sectorului 2 se află pe primul loc, după numărul posturilor tăiate ce trebuie eliminate.

Are 1.336 de posturi pe hârtie, dintre care 1.230 sunt ocupate. La o reducere de 40%, ar însemna o tăiere de 309 posturi din cele ocupate. Iar la o reducere de 45% – 354 de posturi.

„Am văzut cifrele, le-am analizat, de altfel am fost în contact cu Asociația Municipiilor din România (AMR) și cu Guvernul, am participat la consultări. (…) Sectorul 2 a mai avut o reorganizare în luna martie, în care s-au desființat aproximativ 300 de posturi și aproximativ 150 dintre foștii colegi au părăsit instituția”, a spus primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă (PSD), într-un dialog cu HotNews.

Hopincă a subliniat că situația fiecărei primării este diferită: „Sectorul 2 este una dintre primăriile care are foarte multe servicii publice în interiorul primăriei, a aparatului de specialitate. (…) Suntem singura primărie din București care nu are societate a Consiliului Local proprie. Și cred că suntem singura și raportându-ne la restul primăriilor reședință de județ. Deci, din acest punct de vedere e clar că nicio primărie nu seamănă cu cealaltă.”

„Trebuie să fim foarte atenți și la calitatea serviciilor publice”

„În funcție de rezultatul discuțiilor cu Guvernul României suntem pregătiți să optimizăm serviciile publice și numărul de angajați, însă trebuie să fim foarte atenți și la calitatea serviciilor publice pe care le livrăm.”

Întrebat dacă planul de reduceri este realizabil, edilul a spus: „E foarte complicat de făcut o analiză de la o zi la alta, pentru că presupune reorganizarea unor servicii publice. (…) Atât timp cât optimizăm serviciile și găsim o soluție cât mai eficientă să oferim aceste servicii la un nivel de calitate foarte bun, nu am o problemă cu cifrele. Dar, după cum v-am spus, nicio situație nu seamănă cu altele. Ne vom face și noi calculele proprii și, în mod evident, ne vom conforma unei decizii.”

„Este necesar, dar insuficient”

Hopincă a adăugat că, deși susține necesitatea reducerii cheltuielilor, nu trebuie să fie intervenit doar la numărul de posturi.

„Sigur că după ce au existat măsuri fiscale, adresate tuturor cetățenilor României, este momentul ca și sectorul public să reducă mult din cheltuieli. (…) M-aș duce mai degrabă la un plafon maxim salarial pe care să-l poată gestiona fiecare localitate. (…) Este necesar, dar este insuficient, pentru că o reformă este, de fapt, un pachet de măsuri care să facă statul mai suplu și mai eficient pe termen lung, nu trebuie privit ca pe un heirup administrativ de moment. (…) Da, e nevoie de reformă, dar nici nu aș vrea ca această reformă să fie transformată într-o vânătoare de vrăjitoare.”

„Nu am apucat să fac simulări”

Primarul a mai spus că datele prezentate de Guvern au venit foarte târziu: „Nu am avut timp să fac simulări pe actuala formă. Discuțiile în coaliție și în cadrul Asociației Municipiilor au fost de altă natură, aceste cifre au apărut foarte târziu, nu am apucat să facem simulări ca să mă pronunț dacă sunt fezabile sau nu.”

Guvernul a prezentat simulări privind reducerile de personal din administrația locală. Premierul Ilie Bolojan a arătat că pentru o reducere efectivă de 10% a posturilor ocupate este nevoie de o tăiere de 40% din totalul posturilor, ceea ce înseamnă 13.098 concedieri în 1.655 de UAT-uri. El a explicat că o reducere de 25% ar viza doar posturi vacante sau neînființate și „nu ar avea efecte reale”.