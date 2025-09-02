„Marile găuri nu sunt la funcționari, ci la companiile municipale”. Ce spun doi primari despre tăierile anunțate de Bolojan / „L-am întrebat cum fac să-i dau afară pe cei 229 de oameni, dar nu am primit un răspuns”

Mai mulți primaari au comentat pentru HotNews tăierile anunțate de premierul Bolojan din administrația locală. Premierul a explicat, marți, că prin creșterea procentului de tăieri din administrația locală se va ajunge la un procent de 10% de tăieri din posturile ocupate la nivelul țării. La Pitești, primarul spune că este vorba despre 229 de concedieri, iar el nu știe cum să le facă. La Ploiești, edilul spune că „în mare cifrele coincid“, însă nu în primării sunt problemele.

Potrivit situației prezentate marți de premierul Ilie Bolojan, numărul total de posturi în administrația locală este de 189.777. După o reducere de 40% a numărului total de posturi, administrația locală ar ajunge să aibă ocupate efectiv 126.862. În total, ar fi tăiate 13.098 posturi, în 1.655 de unități teritoral-administrative (UAT-uri). În total, sunt 3.228 de unități teritorial-administrative.

Premierul Bolojan a explicat, marți, de ce a cerut să fie tăiate 40% din posturile din administrația locală, după ce, anterior, coaliția căzuse de acord la un procent de 25%.

„Numărul posturilor neînființate și vacante din totalul posturilor prevăzut prin lege la momentul de față este de 61.000, sau 32%. Orice reducere mai mică de 30% nu are decât efecte marginale. O reducere de 25% față de normativul maxim ar însemna, în fapt, desființări de posturi fictive (diferența dintre normativul maxim și organigrame) și de posturi vacante”, arată situația prezentată de Guvern.

Altfel, premierul susține că, de fapt, prin creșterea la 40% vor fi tăiate atât posturile neînființate și vacante din cele prezente prin lege, cât și din posturile ocupate, adică o reducere a aparatului de stat.

Potrivit situației prezentate de premier, cele mai mari reduceri ar trebui făcute în județul Prahova – 724 de posturi din 68 de unități.

Pe locul următor este București, cu 708 posturi. Alte județe în care ar trebui făcute mari reduceri sunt Argeș, cu 649 de posturi din 58 de unități, Suceava, cu 627 de posturi din 48 de unități, Galați, cu 522 de posturi din 61 de unități și Mureș, cu 513 posturi din 56 unități.

Primarul din Ploiești: „În mare, cifrele coincid”

Primarul independent Mihai Polițeanu spune, în dialog cu HotNews, că cifrele prezentate de Guvern corespund cu realitatea locală.

„Am văzut simularea prezentată de premierul Ilie Bolojan și am făcut și noi o verificare internă. Diferențele sunt mici, în mare cifrele coincid. Vorbim în principal de posturi de la Poliția Locală, de la primărie și de la evidența populației, acestea sunt instituțiile vizate.

Din cât am înțeles, va trebui realizată o nouă organigramă și fiecare localitate va decide unde și cum taie, cu excepția Poliției Locale, unde criteriile s-au schimbat: raportul s-a modificat de la un polițist la 1.000 de locuitori la un polițist la 1.200 de locuitori.”

Primăria pe care o conduce are 904 de posturi ocupate, iar reducerile vor afecta și instituția. Edilul spune însă că deja a început un proces de ajustare a cheltuielilor.

„E clar că o astfel de decizie ne va lovi, dar trebuie spus că avem nevoie de o reducere substanțială a cheltuielilor de funcționare. Noi am început acest proces încă de la începutul anului: am redus valoarea unor contracte, am scăzut alocările către instituții și, din păcate, am fost nevoiți să disponibilizăm oameni, pentru că am preluat o primărie plină de datorii. Dacă nu luam măsuri, nu făceam decât să acumulăm noi datorii”.

„Adevăratele probleme, așa cum am spus și premierului, sunt companiile municipale”

Polițeanu acceptă ideea de reducere a cheltuielilor, dar spune că, în cazul Ploieștiului problema principală nu este la funcționarii publici:

„Înțeleg și sunt de acord cu principiul reducerii cheltuielilor. Frustrarea mea este însă că marile găuri nu stau la nivelul funcționarilor publici, cel puțin nu în cazul Primăriei Ploiești. Adevăratele probleme, așa cum am spus și premierului, sunt companiile municipale – la fel ca în București: termoficarea și transportul public. Vorbim de zeci de milioane de euro pompate anual în aceste „găuri negre”, companii căpușate politic de-a lungul timpului, extrem de slab performante, dar de care suntem dependenți.”

Primarul subliniază că nu poate renunța la aceste servicii esențiale, chiar dacă sunt costisitoare:

„Nu putem închide termoficarea, pentru că trebuie să asigurăm căldura oamenilor, nu putem închide transportul public, pentru că este vital. (…) Ele sunt, în plus, extrem de slab performante. Sunt găuri negre, foarte pe scurt, pompăm foarte mulți bani în ele. În același timp, suntem dependenți de ele.”

„Avem nevoie de mai mulți oameni la investiții și proiecte europene”

Mihai Polițeanu susține că, de fapt, în anumite departamente primăria are nevoie de personal suplimentar, nu de reduceri.

„Repet: și la nivelul funcționarilor publici se pot face ajustări, dar experiența mea de până acum, de 9-10 luni de mandat, îmi arată că problema reală nu este acolo. Din contră, noi avem nevoie de mai mulți oameni pe investiții, achiziții și proiecte europene, pentru că am pierdut multe fonduri în anii trecuți și încercăm să recuperăm decalaje față de alte municipii. În acele zone lucrăm cu prea puțini oameni.”

La Pitești, primarul Cristian Gentea cere concursuri de evaluare

La Pitești, primăria are ocupate 808 posturi. Primarul Piteștiului se așteaptă ca procentul de reducere să fie mai mic decât cel propus de Guvern: „Sunt sigur că nu va fi 45%, probabil se va merge pe 30%. Cred că până la jumătatea lunii septembrie ar trebui luată o decizie clară.”

„Nu vrem să pierdem oamenii buni, suntem de acord că mai sunt și persoane care nu prea au ce căuta”, spune primarul primarul PSD Cristian Gentea. Numărul înaintat pentru această primărie este de 229 de concedieri, spune primarul.

„L-am întrebat cum fac să-i dau afară pe cei 229 de oameni, dar nu am primit un răspuns. Noi am dorit concursuri de evaluare, însă nu s-a ajuns acolo.”

„Să găsești de lucru la privat la 55-58 de ani este foarte greu”

El a avertizat că multe proiecte europene ar fi afectate dacă se pierd oamenii din echipele de specialitate: „Am o echipă foarte bună la fonduri europene, care a reușit să dubleze bugetul primăriei. Nu vrem să pierdem acești oameni.”

Despre ideea premierului ca angajații concediați să meargă în mediul privat, Gentea este sceptic: „Să găsești de lucru la privat la 55-58 de ani este foarte greu. Nu cred că toți cei 229 de oameni își vor putea găsi loc de muncă”.