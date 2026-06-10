Primarul Chișinăului a pierdut procesul intentat Oanei Țoiu. Ion Ceban a acuzat-o de defăimare

Primarul general al municipiului Chişinău şi preşedintele partidului Mişcarea Alternativa Naţională, Ion Ceban, a pierdut procesul în care a dat-o în judecată pe ministrul afacerilor externe a României, Oana Ţoiu, pentru afirmații defăimătoare. Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a respins cererea acestuia, însă decizia nu este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de apel, informează News.ro.

„Am luat act de decizia primei instanţe din România în procesul contra ministrei de Externe din România. Orice declaraţie făcută până acum şi în prezent cu scopul de a mă denigra, inclusiv de politicieni, dar şi de miniştri, care pretind că au imunitate conform legii, fiind protejaţi sub acest aspect şi având libertatea să spună tot ce gândesc, vreau doar să le aduc aminte că această imunitate nu va dura pe tot parcursul vieţii. În continuare, voi acţiona în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale a României şi ale legislaţiei internaţionale”, a scris Ceban pe Facebook.

Primarul oraşului Chişinău a adăugat că decizia de a i se interzice intrarea în România a fost una „strict cu caracter politic”.

„Până astăzi nu mi s-a prezentat niciun document sau act care ar demonstra ori ar sta la baza deciziei politice luate împotriva mea. În continuare, am avut şi avem proiecte frumoase între Chişinău şi România. Continui să am relaţii frumoase cu foarte mulţi colegi din România, iar un regim sau altul nu va pune piedici acestor relaţii şi vom continua să colaborăm”, a adăugat Ceban.

Procesul a fost iniţiat în 2025 la Tribunalul Bucureşti, după ce Ion Ceban a acuzat-o pe Oana Ţoiu de afirmaţii defăimătoare într-un interviu acordat în contextul deciziei autorităţilor române de a-i interzice accesul pe teritoriul României şi în spaţiul Schengen, conform ziua.md. Atunci, primarul Chişinăului a solicitat daune morale simbolice în valoare de un leu.

Ulterior, Oana Ţoiu a explicat într-un interviu că măsura a fost luată în baza unor evaluări de securitate, menţionând existenţa unor legături ale lui Ion Ceban cu oameni din Federaţia Rusă. Declaraţiile au fost contestate de primar, care a susţinut că i-au afectat imaginea publică.

Anul trecut, o altă cerere a lui Ion Ceban privind ridicarea restricţiei de călătorie a fost respinsă de instanţele din Bucureşti. Ion Ceban a primit interdicţia de a intra pe teritoriul României şi în spaţiul Schengen în 2025, pentru o perioadă de cinci ani.