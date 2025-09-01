Cum a reușit primarul pro-rus Ion Ceban să meargă la Roma, desi are interdicție în țările din Schengen. Explicațiile autorităților

Primarul orașului Chișinău, care are interdicție pentru 5 ani de a intra în România și în orice stat din spațiul Schengen, se află în Italia, iar autoritățile de la București explică cum a fost posibil să intre în această țară.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat, luni, că Ion Ceban este notificat de România cu interdicție de acces valabilă în tot Spațiul Schengen.

Cu titlu excepțional, conform prevederilor Regulamentului Schengen, i s-a acordat de catre Italia o viză limitată: o singură intrare, valabilă doar pentru Italia și doar până la 3 septembrie pentru a participa la o conferință pentru primării sub egida UNESCO, conform MAE.

Viza cu valabilitate teritorială limitată (VTL), reglementată de Codul vizelor Schengen, este valabilă exclusiv într-un stat care își dă acordul expres. Deținătorul unei astfel de vize nu are dreptul de a circula liber în restul spațiului Schengen, ci doar pe teritoriul statului emitent.

În 9 iulie 2025, Ministerul de Externe de la București a confirmat că primarul din Chişinău, Ion Ceban, împreună cu alţi doi cetăţeni ai Republicii Moldova, au primit interdicţie de intrare în România, măsura fiind valabilă pentru o perioadă de cinci ani, atât pe teritoriul României, cât și în spațiul Schengen. Ceilalți doi cetățeni moldoveni care au interdicție sunt jurnalista Natalia Morari și fostul prim-ministru moldovean Vasile Tarlev.

În pofida interdicției aplicate, duminică, Ion Ceban a anunțat, printr-un mesaj video postat pe Facebook, că se află la Roma, Italia, stat membru Schengen: „Sunt în Italia. Astăzi am ajuns la Roma și am câteva zile pline de activități, întrevederi, evenimente, discuții despre care vom informa suplimentar”, spune Ion Ceban într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook, cu mesajul „Vă salut din Italia”.