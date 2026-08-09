Primarul Clujului vrea „pedepsirea exemplară” a celor care au atacat ambulanța în județ. „Trebuie reglementat conținutul de pe rețelele sociale”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a condamnat incidentul care a avut loc în comuna Recea-Cristur și consideră că este nevoie de reglementarea conținutului de pe rețelele sociale, dar și de educarea publicului cu privire la modul în care ar trebui verificate informațiile răspândite pe astfel de platforme.

O ambulanță a fost atacată de localnici în comuna clujeană Recea-Cristur, sâmbătă seară, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă „ambulanță care fură copii”, a scris publicația Dejeanul. În urma incidentului au fost reținuți trei tineri, conform anunțului făcut de Poliție, care a confirmat că informațiile preliminare indică un grad de influență a unor astfel de informații false de pe rețelele sociale în producerea evenimentului.

Într-o reacție duminică seară pe marginea subiectului, primarul municipiului Cluj-Napoca a cerut „pedepsirea exemplară a acestui act de violență”.

„Cu toții am fost scârbiți, astăzi, când am văzut acest act de violență asupra unei ambulanțe, ambulanță lovită cu pietre, geamuri sparte și un șofer care este lovit, rănit și ajunge în stare critică la spital. Ei, cei care salvează viețile noastre, să fie atacați de către ignoranți, de oameni violenți, de oameni lipsiți de responsabilitate…”, a declarat Emil Boc, într-un mesaj video pe Facebook.

„Este vorba și despre ignoranță și lipsă de educație”

În opinia primarului, problema ține și de lipsa de educație.

„Adică nu reușești să faci distincție dintre o știre falsă, manipulatoare, în social media, și realitatea factuală, pentru că nu ai gândirea critică și acea capacitate minimală educațională să distingi între fals și realitate. De aceea, mai mult ca niciodată, încă o dată, trebuie să susținem educația prin orice mijloace posibile (…). Educația nu numai că este o sursă de a ieși din sărăcie – este și o sursă de a lupta împotriva violenței, extremismului, populismului și de a avea o societate democratică”, a explicat Emil Boc.

El a atras atenția că este necesară și o educare a publicului în ceea ce privește rețelele sociale.

„Avem nevoie, mai mult ca niciodată, să educăm copiii și publicul larg cu privire la ce există în social media. Nu tot ce vedem acolo este adevărat și trebuie urmat. Trebuie să știm cum să facem distincție între manipulare și realitate (…). Educația digitală devine o necesitate imperioasă, atât pentru adulți, cât și pentru copiii din școală, pentru a putea trăi în continuare într-o societate fără violență și democratică”, a continuat Emil Boc.

Ce a spus despre rețelele sociale

Oficialul consideră că „trebuie, cu adevărat, reglementat conținutul de pe rețelele sociale”.

„Nu cred că interzicerea este soluția. Oricând se vor găsi soluții de a evita ceea ce interzici, dar de a pune sub control și de a controla conținutul informațiilor din rețelele sociale, controlul informațiilor care apar acolo, pentru a nu fi spuse tot felul de prostii, fantezii și de incitări la violență sau de altă natură, este responsabilitatea proprietarilor platformelor digitale”, a subliniat Emil Boc.

Fostul premier a avertizat că „nu se pot realiza bani cu orice preț, promovând incitări la violență, la ură, la discriminare”.

„De aceea, controlul algoritmilor de inteligență de artificială din rețelele sociale și controlul conținutului trebuie să intre sub atenția legiuitorului național și european, pentru a avea un spațiu virtual, repet, ferit de asemenea pericole”, a mai declarat Emil Boc.